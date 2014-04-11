港报社评：＂沪港通＂加强香港金融中心地位--文汇报4月11日

李克强总理昨日在博鳌亚洲论坛宣布建立沪港股市互联互通机制（＂沪港通＂）。＂沪港通＂赋予香港推动国家金融改革开放的重大使命，不仅有利巩固香港作为国际金融中心的地位，有利香港发展成为离岸人民币业务中心，也让香港的投资者分享到更多实惠。香港要加紧落实＂沪港通＂，尤其要注重风险管理，维护金融安全。

＂沪港通＂机制的确立，香港仍扮演国家金融业与世界融合的＂超级联系人＂的角色，这说明香港拥有良好的法治制度、成熟的股市和金融市场，这些因素都是内地金融改革最需要学习的。内地仍然需倚重香港，推动内地企业和金融市场的国际化及规范化，提升经济发展的质量。内地深化改革的过程中，也为香港的经济发展提供新的、更大的动力，促进香港金融、经济的活跃，做大香港的＂饼＂，让香港各界都分享到实实在在的红利。

当然，＂沪港通＂的推进仍面临不少挑战。目前内地与香港股票市场存在差异，需要加强合作缩短磨合期。对于内地来说，由于需要放宽外汇管制，面临的监管风险随之增加，特别是香港作为自由开放的市场，国际热钱可趁机在两地炒作，容易造成金融动荡、影响经济稳定。这需要两地的监管机构做好市场监管，主动消除隐患，维护市场稳定和保障投资者利益。

目前，香港有人扬言要搞＂占领中环＂，要瘫痪香港的金融中心运作，对特区政府和中央作出要胁。全港市民要立场鲜明地向＂占中＂说不，绝不能让一小撮人为了政治私利，动摇香港国际金融中心地位，损害香港和国家的整体利益。(A04)