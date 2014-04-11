《新兴市场重要经济事件预告》--4月11日-4月18日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月11日(五)
华盛顿--世行行长金墉、联合国秘书长潘基文以及世界卫生组织(WHO)总干事陈冯富珍参加“2030年迈向全民健康”小组讨论会(1230)。
华盛顿--IMF副总裁朱民和国际劳工组织(ILO)总干事莱德(Guy Ryder)参加“收入不均的宏观经济学：全球展望”IMF研讨会的小组讨论会(1330)。
华盛顿--IMF和世界银行集团举行2014年春季会议(至4月13日)。
4月12日(六)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加IMF主办的“ IMF 70年：回顾与展望”小组讨论会。(1945)
4月13日(日)
华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在国际金融协会(IIF)举办的2014年国际资本市场和新兴市场圆桌会议上致欢迎辞(1305)。
华盛顿--IMF首席经济学家布兰查德参加“未来的债务危机：本质、主要角色、蔓延风险及最理想的危机防范和解决框架”小组讨论(1500)。
4月14日(一)
暂无重要经济事件。
4月15日(二)
孟买--前美联储主席贝南克访问印度。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率决定)。
4月16日(三)
暂无重要经济事件。
4月17日(四)
圣地亚哥--智利央行举行议息会议(2200)。
4月18日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。