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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 09:14 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月11日-4月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月11日(五)

华盛顿--世行行长金墉、联合国秘书长潘基文以及世界卫生组织(WHO)总干事陈冯富珍参加“2030年迈向全民健康”小组讨论会(1230)。

华盛顿--IMF副总裁朱民和国际劳工组织(ILO)总干事莱德(Guy Ryder)参加“收入不均的宏观经济学：全球展望”IMF研讨会的小组讨论会(1330)。

华盛顿--IMF和世界银行集团举行2014年春季会议(至4月13日)。

4月12日(六)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加IMF主办的“ IMF 70年：回顾与展望”小组讨论会。(1945)

4月13日(日)

华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在国际金融协会(IIF)举办的2014年国际资本市场和新兴市场圆桌会议上致欢迎辞(1305)。

华盛顿--IMF首席经济学家布兰查德参加“未来的债务危机：本质、主要角色、蔓延风险及最理想的危机防范和解决框架”小组讨论(1500)。

4月14日(一)

暂无重要经济事件。

4月15日(二)

孟买--前美联储主席贝南克访问印度。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率决定)。

4月16日(三)

暂无重要经济事件。

4月17日(四)

圣地亚哥--智利央行举行议息会议(2200)。

4月18日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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