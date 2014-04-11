美国个股：通用汽车下挫逼近33美元发行价，受刑事调查及召回事件拖累

路透底特律4月10日 - 投资人担心正陷入纷扰之中的的通用汽车 --可能与至少13人死亡相关的事件，可能导致公司股价在去年6月以来首度跌破33美元的首次公开发行(IPO)价格。

通用汽车股价周四下挫0.32美元，或1%，成为33.30美元。公司股价上回是在去年6月28日跌破33美元大关。

通用在2009年宣告破产，接受主要由纳税人买单的495亿美元金援，并于2010年11月重返纽约证交所。

通用股价在2013年12月17日攀至41.85美元高位，联邦政府此前一周出脱最后一批通用持股。股价在当日触顶之后，即一路挫跌20%。

跌势多半出现在2月13日以前，通用因点火开关缺陷相关问题，而于当日宣布首波汽车召回行动。当天股价收在35.20美元。

通用此后将召回汽车数量提高至260万辆，其中多为在美销售的车轮。召回的汽车均属通用停产的小型车款。

通用在3月11日创下历来单日最大跌幅，重挫近2美元；当时据报联邦检察官正在调查公司是否因未适时揭露点火开关瑕疵，而负有刑事责任。