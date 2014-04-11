美国个股：通用汽车下挫逼近33美元发行价，受刑事调查及召回事件拖累

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透底特律4月10日 - 投资人担心正陷入纷扰之中的的通用汽车 --可能与至少13人死亡相关的事件，可能导致公司股价在去年6月以来首度跌破33美元的首次公开发行(IPO)价格。
通用汽车股价周四下挫0.32美元，或1%，成为33.30美元。公司股价上回是在去年6月28日跌破33美元大关。
通用在2009年宣告破产，接受主要由纳税人买单的495亿美元金援，并于2010年11月重返纽约证交所。
通用股价在2013年12月17日攀至41.85美元高位，联邦政府此前一周出脱最后一批通用持股。股价在当日触顶之后，即一路挫跌20%。
跌势多半出现在2月13日以前，通用因点火开关缺陷相关问题，而于当日宣布首波汽车召回行动。当天股价收在35.20美元。
通用此后将召回汽车数量提高至260万辆，其中多为在美销售的车轮。召回的汽车均属通用停产的小型车款。
通用在3月11日创下历来单日最大跌幅，重挫近2美元；当时据报联邦检察官正在调查公司是否因未适时揭露点火开关瑕疵，而负有刑事责任。
通用周四将召回相关费用提高至13亿美元左右，此前宣布金额为7.5亿美元。 (完) (编译 龚芳; 审校 屈桂娟)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。