版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 09:35 BJT

香港热股：港交所复牌涨至近14个月新高，股市沪港通机制获中央确立

路透香港4月11日 - 沪港股市互联互通机制获中央确立，港交所 周五复牌开盘大涨11.54%，创自去年2月下旬以来新高。

港交所开盘价146港元，为自去年2月19日以来新高。恒生指数 微幅低开0.16%。

港交所周四早盘中途暂停买卖，午后中国证监会及香港证监会发出联合公布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐