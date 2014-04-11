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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 09:29 BJT

芝加哥期市：美国大豆因中国取消订单而下跌，但本周仍将上涨

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 660.00 -2.25 -0.34% -1.35% 677.11 35

CBOT玉米 499.75 -1.50 -0.30% -0.50% 490.33 52

CBOT大豆 1478.75 -3.50 -0.24% -1.10% 1438.83 57

CBOT稻米 $15.54 -$0.09 -0.61% +0.23% $15.47 48

美国原油 $103.17 -$0.23 -0.22% -0.42% $100.82 64

汇率

欧元/美元 $1.389 $0.000 +0.02% +0.25%

美元/澳元 0.937 -0.004 -0.46% -0.17%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/张若琪 审校 李爽/王兴亚)
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