新闻稿：中国3月PPI同比下降2.3%，环比下降0.3% --国家统计局

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(以下为中国国家统计局4月11日发布的“2014年3月份工业生产者价格变动情况”新闻稿) 2014年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.3%，环比下降0.3%。工业生产者购进价格同比下降2.5%，环比下降0.5%。1-3月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.0%，工业生产者购进价格同比下降2.1%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.25个百分点。其中，采掘工业价格下降6.7%，原材料工业价格下降3.8%，加工工业价格下降2.2%。生活资料价格同比下降0.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.05个百分点。其中，食品价格下降0.2%，衣着价格上涨0.8%，一般日用品价格下降0.1%，耐用消费品价格下降0.9%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降7.4%，黑色金属材料类价格下降5.2%，燃料动力类价格下降3.1%，化工原料类价格下降2.6%；建筑材料及非金属类价格上涨0.6%。 据测算，在3月份-2.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.7个百分点，新涨价因素约为-0.6个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.4%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.32个百分点。其中，采掘工业价格下降1.0%，原材料工业价格下降0.5%，加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格下降0.1%，衣着和耐用消费品价格均持平，一般日用品价格上涨0.2%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格下降1.6%，黑色金属材料类价格下降0.9%，农副产品类价格下降0.6%，燃料动力类价格下降0.3%。(完)
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0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。