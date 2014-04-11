新闻稿：中国3月PPI同比下降2.3%，环比下降0.3% --国家统计局

(以下为中国国家统计局4月11日发布的“2014年3月份工业生产者价格变动情况”新闻稿) 2014年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.3%，环比下降0.3%。工业生产者购进价格同比下降2.5%，环比下降0.5%。1-3月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.0%，工业生产者购进价格同比下降2.1%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.25个百分点。其中，采掘工业价格下降6.7%，原材料工业价格下降3.8%，加工工业价格下降2.2%。生活资料价格同比下降0.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.05个百分点。其中，食品价格下降0.2%，衣着价格上涨0.8%，一般日用品价格下降0.1%，耐用消费品价格下降0.9%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降7.4%，黑色金属材料类价格下降5.2%，燃料动力类价格下降3.1%，化工原料类价格下降2.6%；建筑材料及非金属类价格上涨0.6%。 据测算，在3月份-2.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.7个百分点，新涨价因素约为-0.6个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.4%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.32个百分点。其中，采掘工业价格下降1.0%，原材料工业价格下降0.5%，加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格下降0.1%，衣着和耐用消费品价格均持平，一般日用品价格上涨0.2%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格下降1.6%，黑色金属材料类价格下降0.9%，农副产品类价格下降0.6%，燃料动力类价格下降0.3%。(完)