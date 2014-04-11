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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 09:27 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆持坚，无视于日股下跌

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* 美元兑日圆自亚洲盘初触及的101.32强劲反弹

* 日经指数仍下跌2.5%，但美元兑日圆空头回补持续浮现

* 若升破小时图阻力位101.55/60，则上看101.95/102.00

(完)

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