《中国债券市场每日交易备忘》--4月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多50亿元人民币一年期固息增发债下午14:00-15:00招标 农发行至多50亿元三年期固息增发债下午14:00-15:00招标 北京控股集团25亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA-)，工行和中行主承 光明食品集团30亿元六个月期超短融簿记(主体评级AAA新世纪/AA+中债资信)，工行和上海银行主承 浙江国际贸易集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，工行主承 伊犁农四师国资投资公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 华西证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，中行和招行等承销 长城证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承 四川峨胜水泥集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 中国联合网络通信50亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 北京同仁堂健康药业5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和中信建投证券主承 信阳华信投资集团12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，东北证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 万安集团2亿元一年期短融041455013，票面利率9.00% 中国华电工程集团10亿元一年期短融041451018，票面利率5.45% 长江电力 30亿元一年期短融041454022，票面利率5.10% 电信科学技术研究院12.5亿元一年期短融041469015，票面利率5.39% 中国铝业50亿元一年期短融041456014，票面利率6.05% 昆明交通产业股份10亿元一年期短融041469014，票面利率5.90% 中金公司10亿元三个月期短融071409002，票面利率4.84% 财通证券6亿元三个月期短融071430003，票面利率5.00% 齐鲁证券10亿元三个月期短融071422004，票面利率4.94% 中电投东北电力公司10亿元一年期短融041461020，票面利率5.60% 昊华化工集团20亿元一年期短融041470002，票面利率6.30% 中天建设集团6亿元一年期短融041458024，票面利率6.50% 群升集团5亿元六个月期短融041451009，票面利率8.50% 海宁资产经营公司10亿元一年期短融041463008，票面利率6.10% 山东钢铁集团30亿元一年期短融041453045，票面利率6.49% 四川交通投资集团25亿元一年期短融041459021，票面利率5.84% 中百集团 3亿元三年期中票101458010，票面利率6.40% 吉林森工集团6亿元三年期中票101465004，票面利率6.99% 华电国际 26亿元五年期中票101452008，票面利率5.90% 国泰君安证券30亿元三个月期短融071402004，票面利率4.86% 安徽高速公路控股集团4亿元三年期中票101459010，票面利率6.09% 安徽高速公路控股集团19亿元五年期中票101459011，票面利率6.38% 国开行60亿元三年期固息债140208，票面利率5.2462% 国开行60亿元五年期固息债140209，票面利率5.44% 国开行60亿元七年期固息债140210，票面利率5.6101% 国开行60亿元10年期固息债140211，票面利率5.67% 农发行40亿元一年期固息债140429，票面利率4.79% 江苏句容福地生态科技12亿元七年期固息债1480154，票面利率7.70% 浦发银行 15亿元六个月期同业存单111409002，参考收益率5.30% ============================================================================ 三、缴款： 财政部280亿元三年期续发国债140004，发行价格99.43元 江苏金灌投资发展集团10亿元七年期固息债1480173，票面利率7.90% 宁沪高速 50亿元六个月期超短融 中国电力投资集团40亿元九个月期超短融 五洲交通 6亿元一年期短融 山东垦利石化集团4亿元一年期短融 安信证券14亿元三个月期短融1490068，票面利率4.80% 西南证券 6亿元三个月期短融1490069，票面利率4.88% 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融 北京海吉星医疗科技公司2亿元一年期短融 内蒙古东达蒙古王集团7亿元一年期短融 江苏省苏豪控股集团8亿元一年期短融 云南省能源投资集团5亿元五年期中票 云南能源投资集团5亿元七年期中票 云南能源投资集团5亿元10年期中票 宁波工业投资集团2亿元三年期中票 辽宁成大 10亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华电国际 30亿元九个月期超短融011316003到期兑付，票面利率4.40% 中国大唐集团50亿元九个月期超短融011311004到期兑付，票面利率4.30% 中国南方电网公司50亿元六个月期超短融011307007到期兑付，票面利率4.70% 中国五矿股份有限公司30亿元六个月期超短融011361009到期兑付，票面利率5.10% 通鼎光电 3亿元一年期短融041351016到期兑付，票面利率4.89% 华海药业 3亿元一年期短融041351018到期兑付，票面利率4.89% 安徽海螺集团15亿元一年期短融041352013到期兑付，票面利率4.02% 浙江中成控股集团4亿元一年期短融041353026到期兑付，票面利率4.99% 新疆天业集团4亿元一年期短融041355014到期兑付，票面利率4.28% 浙江开元酒店投资管理集团2.5亿元一年期短融041363006到期兑付，票面利率4.89% 闽东电力 2.5亿元一年期短融041364014到期兑付，票面利率5.40% 淮南矿业集团25亿元一年期短融041366006到期兑付，票面利率4.00% 河北省新合作控股集团3亿元一年期短融041366007到期兑付，票面利率4.48% 浙江吉利控股集团5亿元一年期短融041371004到期兑付，票面利率4.28% 财通证券9亿元三个月期短融071430001到期兑付，票面利率6.44% 国泰君安证券35亿元三个月期短融071402001到期兑付，票面利率6.08% 华泰证券 30亿元三个月期短融071416001到期兑付，票面利率6.05% 齐鲁证券10亿元三个月期短融071422001到期兑付，票面利率6.19% 上海城市建设投资50亿元五年期中票0982045到期兑付，票面利率3.50% 广汽集团 33亿元五年期中票0982047到期兑付，票面利率3.58% 浙江交通投资集团15亿元五年期中票0982048到期兑付，票面利率4.55% 重庆粮食集团5亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1182117到期兑付，基本利差2.63% 11进出06 110306付息 11鄂城投债 1180075付息 11镇投债 1180076付息 11潍东方债 1180077付息 11霍煤债01 1180078付息 11霍煤债02 1180079付息 11德清债 1180080付息 11临矿MTN2 1182268付息 12中石油06 1280101付息 12中石油07 1280102付息 12杭城投MTN1 1282100付息 13渣打银行债 1326002付息 13开元1A 1330011付息 13番禺交投债 1380156付息 13东特钢MTN2 1382158付息 13鞍钢MTN1 1382159付息 13北排水MTN1 1382160付息 13渝水投MTN1 1382161付息 14开元1A 1489014付息 14开元2A 1489015付息 09国开13 090213付息 09郑煤债 098053付息 11农发02 110402付息 12农发06 120406付息 12长经开债 1280104付息 12昆建债 1280105付息 12中化股MTN1 1282101付息 12蒙羊绒MTN1 1282102付息 09杭城投债 098054付息 11国开23 110223付息 11农发07 110407付息 11津能债 1180081付息 11中化工MTN1 1182118付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强日前表示，坚持发展第一要务，是解决一切问题的关键，各地区各部门要多方施策增 强发展动力，使增长和就业不越出下限，通胀不突破上限，保持经济在合理区间平稳运行。 --中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果因为一时的短期波动 而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。 --上海证券报周一援引权威市场人士称，沪港通与2007年宣布但迟未推出的“港股直通车”最大的区别在于， 投资者直接使用人民币投资，不需要自己换汇，投资者不用去对方市场开户，就可以直接投资对方市场股票；在 额度使用方面，则将遵循“先到先得”原则。 4/16公布3月国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 社会消费品零售总额 工业增加值 房地产投资和销售情况月度报告 4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/李宏薇；审校 边竞/曹巍浩)