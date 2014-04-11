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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 10:13 BJT

全球金融：一组投资者拟以一个比特币收购Mt. Gox交易所

路透4月11日 - 华尔街日报引述消息人士报导，一组投资者想以一比特币买下已宣告破产的比特币交易所Mt. Gox。

该报称，这组投资者主张这个近乎零的价码有理，因为关于Mt. Gox的比特币消失案“讯息真空”，使他们很难对消失的虚拟货币给出价码。

这组人马包括童星出身的企业家Brock Pierce、以及创业投资家William Quigley和Matthew Roszak。

报导说，他们希望重振Mt. Gox，并把50%的交易费收入用于逐步偿还先前蒙受损失的客户以及其他债权人。

该报说，Mt. Gox的债权人可选择从找回的200,000个比特币按比例获得偿还，或者是选择接受新交易所的等额股权。

华尔街日报称，这项收购必须获得日本破产法庭的批准，然而这个接近零的收购价料将是一大阻碍。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
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