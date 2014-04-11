《香港报摘》--其他报纸重要消息4月11日

*明报：

--综合中原地产和土地注册署数据显示，楼价1,200万港元以上豪宅物业首季买卖注册宗数786宗，总值约220亿港元，分别按季减少39.7%及56.1%。

--据内地传媒报导，澳门“赌王”何鸿燊女儿何超蕸持股25.95%的川盟金融 正洽商入股台湾人寿 母公司龙邦国际19%股份，总代价约26.75亿台币。

*星岛日报：

--消息人士称，中国猪肉食品企业万洲国际周四为其首次公开发售（IPO）展开路演，国际配售已足额，并获得国际著名投资者索罗斯入票认购。

--新一代iPhone最快下半年才推出，三星新机Galaxy S5成为电讯商谷客的焦点，包括和电香港 旗下3香港在内的电讯商纷纷推出Galaxy S5零机价抢客。

*苹果日报：

--市场研究机构IDC公布，首季全球个人电脑付运量按年下跌4.4%至7,340万部，为连续第八季下跌，但跌幅较去年第四季的5.6%温和。

--英国右翼智库CIVITAS此前报告形容，当地楼市被全球巨富当作投资工具，其中去年85%的伦敦豪宅由以新加坡和香港为首的海外买家购入，三分之二都作投资。

*东方日报：

--东亚银行 货币及利率交易部主管陈德祥称，近日人民币汇率波动影响人民币供给，资金亦离港北上敍做高息存款，部分银行更以高利率吸客便利交叉销售，使近日定存息率趋升，但未见市场出现恶性竞争。

--豪宅蚀让情况加剧，港岛中半山传统豪宅帝景园录近五年首宗蚀让个案，一个高层单位以约7,388万港元易手，实用尺价约3.45万港元，对比两年多前购入价跌超过400万港元，若连同厘印及佣金等开支蚀近900万港元。

*文汇报：

--利邦 委任Richard Cohen为行政总裁，公司董事总经理王日明将擢升 为冯氏零售集团有限公司执行董事但并继续留任非执行董事，两项委任自5月22日起生 效。

--耀才证券 行政总裁陈启峰称，由于近期新股市况欠佳，预计中国猪肉食品企业万洲国际IPO有机会以下限定价，加上公司业务对散户的吸引力不大，散户认购部分有可能不足额。

*大公报：

--深圳前海首华贵金属交易中心周四正式揭牌，中国贵金属产业委员会主任侯惠民在会上称，贵金属的交易企业发展很迅速，但良莠不齐，很多企业被查处，而贵金属产业委员会将推出包括“行业规范”等措施。

--香港金融发展局成员谢涌海表示，沪港通尚有很多细节工作，例如提升投资者教育、风险管理、税务安排及清算系统等，期望这些安排能于今年10月份或年底前落实。（完）

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