加拿大个股：汤森路透考虑与德黑兰交易所合作寻找“商机”

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透4月10日 - 全球新闻与资讯提供商--汤森路透周四证实，该公司正在研究，如果西方国家对伊朗的制裁取消，可能与德黑兰股票交易所合作以寻找商业机会。
本周稍早汤森路透与德黑兰股票交易所的代表在伦敦进行了会晤。
“汤森路透遵守一切有关制裁的规定和制度。”该公司发言人称。
“本次会面符合这些规定，目的是要彼此表达这样的愿望，如果规定允许，而且符合我们的经营目标，双方愿意共同开拓潜在商机。”
发言人补充说，会谈中没有讨论任何类型的协议。这一消息由华尔街日报最先报导。
德黑兰股票交易所执行长Hassan Qalibaf对华尔街日报表示，“他们有意为客户提供德黑兰资本市场的交易数据。”
未能及时联络到该交易所代表对此置评。
根据制裁规定，允许汤森路透为伊朗的媒体客户提供新闻。(完)
(编译 郑茵; 审校 龚芳)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。