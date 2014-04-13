主要国家经济指标预测--4月14日****

路透4月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日(一) 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.5% +2.1% 1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.8% +0.3% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.3% 1400 美国企业库存 2月 +0.5% +0.4% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 3月 -1.0% -1.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月10日(四) 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0600 德国趸售物价(较前月) 3月 持平 -- (较上年同期) -1.7% -- 0645 法国经常帐(亿欧元) 2月 赤字14 -- 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.1% (较上年同期) +1.4% +1.1% 核心PPI(较前月) +0.6% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.1% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 82.6 81.0 现况指数 97.1 96.3 预期指数 73.3 71.4 1430 美国ECRI经济领先指标 4月4日当周 134.9 --(完)