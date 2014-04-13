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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 07:02 BJT

****主要国家经济指标预测--4月14日****

路透4月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
       
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值       前值
    4月14日(一)
    0800   意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月        +0.1%       +0.1%
                                 (较上年同期)                        +0.4%       +0.4%
  　0900   欧元区工业生产(较前月)                         2月        +0.2%       -0.2%
                       (较上年同期)                                  +1.5%       +2.1%
    1230   美国零售销售(较前月)                           3月        +0.8%       +0.3%
               扣除汽车零售销售(较前月)                              +0.5%       +0.3%
    1400   美国企业库存                                   2月        +0.5%       +0.4%
    2301   英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)        3月        -1.0%       -1.0%
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    4月10日(四) 
    0600  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月终值        +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                              +1.0%      +1.0%
          消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                            +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                              +0.9%      +0.9%
    0600  德国趸售物价(较前月)                           3月          持平         --
                      (较上年同期)                                    -1.7%        --
    0645  法国经常帐(亿欧元)                             2月         赤字14        --
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                3月          +0.5%      +0.1%
                             (较上年同期)                             +1.4%      +1.1%
                        核心PPI(较前月)                               +0.6%      +0.2%
                             (较上年同期)                             +1.4%      +1.1%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数            4月初值         82.6       81.0
                             现况指数                                  97.1       96.3
                             预期指数                                  73.3       71.4
    1430  美国ECRI经济领先指标                        4月4日当周      134.9        --(完)
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