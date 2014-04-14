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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 15:07 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月14日

路透上海4月14日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(4月14日-4月18日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
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    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    --------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)

    财政部        280        3年      固息记账国债  4/10-4/14    今年第四期三年品种的首次续发   
 
    财政部        207        1年      固息记账国债  4/14-4/16
    财政部        280       10年      固息记账国债  4/17-4/21    今年第五期10年品种的首次续发   
     
    财政部        400      3/5年      电子储蓄国债  4/10-4/19
    
    国开行        200  1/3/5/7年      固息增发债      周一       今年第7-10期增发
    宁沪高速       50      6个月      超短期融资券    周一
    
    国开行         35        2年      固息增发债      周二       交易所金融债，2013年第一期增发
                   25       15年      固息金融债      周二       交易所金融债
    进出口行       60        3年      固息增发债      周二       今年第22期增发
        
    农发行         40        1年      固息金融债      周三
                   60        3年      固息增发债      周三       今年第21期第二次增发
    中国联合网络   50        3年      中期票据        周三              
    通信
    南方电网       50      六个月     超短期融资券    周三
    国开行       至多300 1/3/5/7/10年 固息增发债      周四       今年第7-11期增发
    农发行         50        3年      固息增发债      周四       今年第24期第二次增发
    山东能源集团   50        5年      中期票据        周四
    农发行         50        1年      固息增发债      周五       今年第29期首次增发
    进出口行     至多60      1年      固息金融债      周五       
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)   
      
     大唐集团        超短期融资券      50          上周日
     上海城投        中期票据          50          上周日
     南方电网        超短期融资券      50           周一
     财政部          储蓄国债         231.98        周二
     国开行          浮息金融债       100           周三
                
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
      --           --          2,260     2,260
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
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     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日
    
    暂无
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    4.国库现金商业银行定期存款招标
    
      期数         金额(亿元)   期限     起息日      到期日  
    -----------------------------------------------------------  
    2014年第四期      500      六个月   2014/4/15  2014/10/14
    =====================================================================================
    (完)

 (整理 边竞；审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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