《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月14日

路透上海4月14日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(4月14日-4月18日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) -------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 3年 固息记账国债 4/10-4/14 今年第四期三年品种的首次续发 财政部 207 1年 固息记账国债 4/14-4/16 财政部 280 10年 固息记账国债 4/17-4/21 今年第五期10年品种的首次续发 财政部 400 3/5年 电子储蓄国债 4/10-4/19 国开行 200 1/3/5/7年 固息增发债 周一 今年第7-10期增发 宁沪高速 50 6个月 超短期融资券 周一 国开行 35 2年 固息增发债 周二 交易所金融债，2013年第一期增发 25 15年 固息金融债 周二 交易所金融债 进出口行 60 3年 固息增发债 周二 今年第22期增发 农发行 40 1年 固息金融债 周三 60 3年 固息增发债 周三 今年第21期第二次增发 中国联合网络 50 3年 中期票据 周三 通信 南方电网 50 六个月 超短期融资券 周三 国开行 至多300 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 今年第7-11期增发 农发行 50 3年 固息增发债 周四 今年第24期第二次增发 山东能源集团 50 5年 中期票据 周四 农发行 50 1年 固息增发债 周五 今年第29期首次增发 进出口行 至多60 1年 固息金融债 周五 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 大唐集团 超短期融资券 50 上周日 上海城投 中期票据 50 上周日 南方电网 超短期融资券 50 周一 财政部 储蓄国债 231.98 周二 国开行 浮息金融债 100 周三 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 2,260 2,260 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日 暂无 ===================================================================================== 4.国库现金商业银行定期存款招标 期数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 ----------------------------------------------------------- 2014年第四期 500 六个月 2014/4/15 2014/10/14 ===================================================================================== (完) (整理 边竞；审校 李宏薇)