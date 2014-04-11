更正-《热点透视》希腊发债风光落幕，恐有削弱改革努力之虞

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(更正：因译文有误，标题及内文中希腊“标债”表述有误，应为“发债”)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 王冠中
路透伦敦4月10日 - 希腊四年来首次发债迎来热烈的需求。这项总金额30亿欧元的交易显示，过去债券持有人的损失，以及当前的经济困境，都已被一笔勾销。但希腊仍存在严重的问题。投资人过度热情，可能会削弱其改革的压力。
这档五年期公债利率为4.95%，吸引逾550个投资者总计超过200亿欧元的认购。灰市中交易的收益率更低，在灰市中，证券可在正式交易开始前进行买卖。
对仍被评为垃圾级别的债券来说，这次的希腊债券发售肯定是个里程碑。更有意思的是，投资人接受的利率水准，仅有2012年3月时相同年期债券收益率的12分之一，当时正是希腊就1,300亿欧元债券进行重整，造成民间投资人严重亏损的前夕。而就在去年底时，希腊10年期公债收益率还接近9%。本周稍早，该收益率跌至6%，为四年来首见。
希腊是全球追逐收益风潮的受益者，这股风潮推高了各类风险资产。此外，投资人也愿意忽视希腊庞大的债务，当前希腊债务规模达3,200亿欧元，相当于国内产出的175%。由于有约九成的债券是由官方机构持有，因此债券投资人认定这次不会再被套牢。
追逐收益的投资人也无视希腊仍旧惨淡的经济景况。希腊国内生产总值(GDP)自2008年以来已萎缩近四分之一，投资则减少近三分之二。好消息是，希腊当前改变的方向是正确的，而在扣除利息支出前，希腊政府基本上是呈现盈余。
在市场和政治双重压力下，希腊政府致力于解决自身财政以及国内经济许多严重的问题。政府还需要更大的努力，才能让失业率由26.7%回落，让当局不需要再为迎合选民而面临不合理的要求。
市场压力已经大幅降低，而这也可能让官员们松懈下来。投资人太早投下认同的一票，可能会造成了反效果。(完) (译文审校 侯向明)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。