版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 10:07 BJT

金属期市：LME期镍从一年高位回落，但料可录得过去10周中第九周上涨

中国含镍生铁生产商料将削减产出，因矿石进口价格自2月底以来接近翻番，此前最大出口国印尼颁布出口禁令。

美国上周初请失业金人数降至近七年最低水准，强化就业增长加速的观点。

中国人民银行副行长易纲周四表示，中国政府和央行对采取经济刺激措施应“非常谨慎”，因为这些措施在促进经济成长方面通常不会像自然的市场力量那么有效。

铜价疲弱以及融资收紧正迫使矿企削减或搁置勘探支出至四年最低水准，转而聚焦于节省成本和减少债务。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 徐文焰/王兴亚；审校 张若琪/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐