中国债市动态：新债结果不佳未改现券暖意，资金续宽且政策放松预期增

路透上海4月11日 - 在持续宽松的资金面支撑下，定位分歧导致的一年国债未达预期规模，并未影响中国银行间市场现券表现，周五早盘延续上日暖意，在长债收益率加入下行阵营的同时，短债表现依旧更胜一筹。

交易员称，中国经济增长形势不理想，也助推债市行情。不过从官方言论来看，马上采取实质行动的可能性非常小。若流动性维持稳定，债市有望继续向好，而供给过密、信用风险等忧虑仍在，或抵制收益率走低空间。

中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，环比下降0.5%；其中食品价格同比上涨4.1%，环比下降1.6%。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且降幅为八个月来最大；环比下降0.3%，降幅亦为八个月最大。

华南一银行交易员表示，资金面持续宽松，应该是支撑现券走暖的主要力量，而即使对货币政策放松预期渐增，但从官方近期言论来看，马上出台实质政策的可能性非常小。

“基本面差又不会(马上)出政策。好像没啥方向呢，就看资金了。”他认为。

华北一银行交易员补充说，一年国债由于定位分歧原因而未能达到预计发行规模，但并未影响二级市场整体暖势。若资金面不发生明显恶化，现券收益率下周有望继续下行，但幅度料有限。

“下周(收益率)不会下太多，下个阻力位应该比较强。”后一交易员指出。

财政部稍早招标的一年期国债中标利率高于预期，实际中标量未达计划发行规模。市场人士表示，该期国债绝对收益太低，亦不设立最低承销量，且市场对短期品种收益分歧较大，致部分机构高位无效投标，表明该期限品种当前投资价值认可度有限。

国务院总理李克强周四称，中国经济稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

剩余期限约2.77年的固息国开债最新报价 为5.30%/5.23%，上日尾盘为5.35%/5.28%。