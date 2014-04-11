中国债市：利率互换伴随现券暖意下行，资金预期平稳助增市场信心

路透上海4月11日 - 伴随着中国银行间市场现券暖意，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五续降。交易员称，虽然对资金转紧的忧虑尚未完全消除，但央行操作呵护之意已十分明显，市场流动性预期趋于稳定，加之经济形势不佳，IRS得以继续全线走低。

银行间资金市场周五风平浪静，主要质押式回购加权利率 持稳。考虑下周仍有大量正回购到期，搭配国库现金定存招标及存准退款，机构预期下一步财税缴款影响不会令流动性过分承压。

上海一银行交易员称，虽然资金可能转紧的忧虑未完全消散，但从本周公开市场转为净投放等情况来看，机构情绪已得到一定安抚，"大家可能都觉得即使月中有资金的供给问题，央行也会处理得很好。”

他并表示，尽管货币政策放松预期渐增，但寄望马上出台实质措施也不现实。只能说在流动性稳定态势下，该预期在一定程度上助增了市场暖意，短期关键还要看资金面的具体变化情况。

中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，环比下降0.5%；其中食品价格同比上涨4.1%，环比下降1.6%。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且降幅为八个月来最大；环比下降0.3%，降幅亦为八个月最大。

本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0425/4.1525 4.1792/4.2650 4.3763/4.4600 4.5254/4.6200 4.5234/4.8025

上日 4.0913/4.1913 4.2250/4.3150 4.4525/4.5375 4.6125/4.7100 4.5921/4.8696

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变动 -0.0488/-0.0388 -0.0458/-0.0500 -0.0762/-0.0775 -0.0871/-0.0900 -0.0687/-0.0671

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。