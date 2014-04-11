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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 10:07 BJT

日本股市： 日经盘中挫至六个月低点，受隔夜美股下跌拖累

路透东京4月11日 - 日本股市周五盘中跌至六个月低点，且可能创下2011年3月海啸及核灾之后最糟糕的表现。此前美国科技股隔夜遭动能股投资者抛售。

日经权重股迅销 下跌，此前该公司调降全年营业利润预估。

日经指数 一度下跌2.9%至13,885.11点，是10月初以来最低水平，本周以来跌幅将近8%。

如果跌势持续，日经指数是将继2011年3月海啸及核灾发生当周的10.2%跌幅之后的最大单周下滑。

另一支权重股软银 下跌4.8%，此外，高级百货公司营运商J. Front Retailing 股价也下跌，该公司称本月消费税调升之后营收大减。

东证股价指数 下跌1.3%，JPX-日经400 跌1.3%。(完)
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