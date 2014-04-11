中国新债：进出口行下周三将增发至多110亿元固息债，期限一及五年

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透上海4月11日 - 中国进出口银行周五公告称，将于下周三(16日)在银行间债市招标增发至多110亿元人民币两期固息债，其中一年期不超过60亿元，五年期不超过50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第25期和26期债，均为增发债券，一年期品种为2014年第二十期金融债 的增发债券，票面利率4.83%；五年期品种为2013年第二十五期金融债 的增发债券，票面利率4.85%。
以下为具体发行条款：
第25期 第26期
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发行上限： 60亿元 50亿元
招标时间： 4月16日14:00-15:00
期限/计息方式： 一年固息 五年固息
中标方式： 多重价格中标 单一价格中标
（美国式） (荷兰式)
起息日: 3月24日 2013年9月25日
缴款日： 4月18日 4月21日
分销期： 4月16日-4月18日 4月16日-4月21日
上市日： 4月22日 4月25日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 0.05% 0.10%
---------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。