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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 10:07 BJT

中国新债：进出口行下周三将增发至多110亿元固息债，期限一及五年

路透上海4月11日 - 中国进出口银行周五公告称，将于下周三(16日)在银行间债市招标增发至多110亿元人民币两期固息债，其中一年期不超过60亿元，五年期不超过50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第25期和26期债，均为增发债券，一年期品种为2014年第二十期金融债 的增发债券，票面利率4.83%；五年期品种为2013年第二十五期金融债 的增发债券，票面利率4.85%。

以下为具体发行条款：

第25期 第26期

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发行上限： 60亿元 50亿元

招标时间： 4月16日14:00-15:00

期限/计息方式： 一年固息 五年固息

中标方式： 多重价格中标 单一价格中标

（美国式） (荷兰式)

起息日: 3月24日 2013年9月25日

缴款日： 4月18日 4月21日

分销期： 4月16日-4月18日 4月16日-4月21日

上市日： 4月22日 4月25日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 0.05% 0.10%

---------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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