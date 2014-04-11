《即时观点2》中国3月CPI同比温和扩至2.4%，PPI持续两年负增长

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透北京4月11日 - 中国国家统计局周五公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，略高于上月；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，为连续第24个月负增长。
分析师认为，中国经济下行压力仍大，总体需求不旺，物价整体走势与此比较吻合。偏低的物价为政策宽松创造了空间，而CPI同比温和回升对经济有积极影响。
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主要数据:
--CPI同比上涨2.4%(路透调查中值为2.5%)
--PPI同比下降2.3%(路透调查中值为下降2.2%)
--CPI环比下降0.5%，PPI环比下降0.3%
--CPI中食品价格同比上涨4.1%，非食品价格上涨1.5%
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以下为市场人士的评论:
---首创证券研究所副所长 王剑辉：
物价这种回升是正常的，目前来看，在一季度末和二季度初，国内需求有一定的改善，从国际大宗商品市场来看，多数品种开始企稳，降幅缩小，农产品累积了一定涨幅，大约达到10-20%，这种改善的预期已经开始影响到国内市场。此外还有基数因素和翘尾因素带来影响，但总体物价在正常范畴之内。
一季度由于境内外双重因素的不利叠加，经济增速放缓是很明确的状况，一个现实，但从3月来看，跟前两个月相比，形势有所好转。尽管一季度表现较弱，但还是属于经济企稳回升中的一个波动和反复，二季度在环比上会有一定的改善，会表现在各个领域，外贸，工业，物价水平等。
目前的物价温和回升对经济有积极影响，现在全球经济最担心的实际是通缩而不是通胀。中国虽然没有很大的通缩风险，但我国PPI持续低迷，对经济预期有不利影响。而现在来看，物价的温和回升将有助于企业定价能力回升，经济活动逐步恢复正常。
政策目前还不需要对经济的波动进行反应，维持就可以。
--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：
由于经济疲弱下行压力加大，物价总体偏低，CPI和PPI都在预期范围之内。偏低的物价为货币政策宽松创造了空间，一旦再进一步确认经济下滑，国家可以通过加快实施前期项目，加大财政资金的拨付，来对冲稳定经济增长，实际上这已经开始了。
--中国国际经济交流中心研究员王军：
应该说CPI数据与预期相差不大，尤其近期猪肉和蔬菜价格明显回落，CPI环比下降0.5%，加之中国经济下行压力仍大，总体需求不旺，也与物价整体走势比较吻合。
现在比较担心的是PPI持续下行，已经连续24个月负增长，工业品通缩迹象明显，预计下周出台的工业增加值，投资等数据也不会太好。整体看，目前经济向下的动力似乎大于向上。
**相关背景**
--中国国务院总理李克强称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。
--中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。
--中国国务院常务会议上周部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。
--中国央行货币政策委员会第一季度例会认为，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策；将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
--中国宏观经济先行指标--3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。 (完) (发稿 路透北京中文部; 审校 黄凯)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。