版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 10:13 BJT

台湾股市：盘中走跌，台积电及鸿海在3月营收出炉后股价下滑

路透台北4月11日 - 台湾股市周五下跌0.5%，尾随亚洲其他市场的走势，台积电 、鸿海 及其他重量级电子股领跌。

0145 GMT时，加权股价指数 跌至8,902.13点，电子股 及纺织股 均跌约1%。

台积电跌0.4%，公司此前发布3月营收较上年同期成长13%。

鸿海则跌0.8%，3月营收较上年同期增长18%。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐