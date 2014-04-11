《即时观点7》中国3月通胀微升仍温和，为稳增长政策提供空间

路透北京4月11日 - 中国国家统计局周五公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，略高于上月；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且为八个月来低点。

分析师认为，CPI微升但仍处于合理低位，PPI持续负增长与经济下行压力仍大相吻合。偏低的物价为稳增长政策提供更大空间，货币政策可能在稳健中略放松。

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主要数据:

--CPI同比上涨2.4%(路透调查中值为2.5%)

--PPI同比下降2.3%(路透调查中值为下降2.2%)

--CPI环比下降0.5%，PPI环比下降0.3%

--CPI中食品价格同比上涨4.1%，非食品价格上涨1.5%

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以下为市场人士的评论:

----国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

CPI数据还是比较平稳的，因为整个经济增长动力不足，反应在物价上很难会有大的波动。目前这个数据显示，物价仍在比较合理的水平中。

整个经济目前还是处于增长压力比较大的走势。从一季度的形势来看，整个从三大需求和三大产业来看，出口下的比较快。整个世界经济没有像我们想像那么强劲的增长，而且新兴经济体的增长还是比较缓慢的。现在中国对欧洲出口较好，对美国还是较弱，因此外需还是不足。

内需方面，原来一直是寄希望于投资，尤其是经济下行过程中，投资是对于拉动经济增长最重要的动力。现在来看，主要是钱的问题。从社会的融资规模和货币投放的情况下，货币政策仍然是稳中偏紧的。从资金面上看，对后续投资短期还是有抑制作用。

--海通国际分析师胡一帆和张远：

3月CPI通胀微幅上升但仍处于同比上升2.4%的低位，远低于今年同比增长3.5%的通胀目标，并将在今年上半年保持在温和区间。较低的通胀水平为货币政策操作提供了更大的空间，其预计将逐渐宽松以支持经济增长。

预计央行在未来几个月将可能下调存款准备金率，特别是在一季度GDP同比增速低于7.5%的情况下。为增长型货币政策提供更多空间，未来几月存准率下调几率增大。

3月中国CPI通胀为同比上升2.4%，食品价格是主要原因。非食品类通胀保持从2月的同比上升1.6%降至同比上升1.5%。子类别中居住类下滑最多，从同比上升3.3%降至同比上升2.1%，其中住房租金子类别的价格从同比上升4.7%降至同比上升4.1%，主要因为各地政府纷纷推出新一轮的廉租房保障计划。

3月PPI从2月的同比下降2.0%进一步滑落至同比下降2.3%，反映了制造业所面临的疲软复苏。石油与天然气开采业下降最多。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩

总体来看，CPI的表现是中规中矩的，符合预期。由于2月份受到基数效应影响，到达了CPI洼地，而3月则回到了2月前的中枢水平。

在CPI各部分中，食品价格下降明显，主要以肉类为主。这主要还是受到了供给端的波动。一方面是货币等政策的影响，另一方面则是产业反向操作熨平了周期波动。对于CPI环比的下滑，相比过往几年，并不算很夸张，主要由于暖冬因素导致消费品供给充足所致。由于肉类的短周期波动，其价格可能会在5月份见顶，达到阶段高点，随后在下半年回落；CPI的中枢也会随之回归，波动幅度减小。

对于PPI的下行，从长期来看，并不在低点。2012年3季度，PPI达到下降3.6%的大底，随后回调，长期震荡上行。短期来看，美国QE的退出致使全球货币收缩，给大宗商品价格带来负面影响。但长期来看，美国的经济复苏带来需求增长也会传到中国，带来PPI的震荡上行。同时，过剩产业的产能收缩和国家的微刺激计划，也会带来PPI的上浮。预计下半年，PPI可以回到下跌幅度1%的中枢区间。

--华融证券研究部副总经理 马兹晖：

CPI处于合理水平，其实应该算是比较理想的。环比下降主要是因为春节后食品价格的回落，也是比较正常的。全年通胀不是问题，应该在2.5%左右。

PPI也符合预期，但从趋势来看不是太好。今年前三个月环比都在下降，降幅还在不停扩大；同比降幅也一直在扩大。受基数影响，二季度同比跌幅可能收窄，但年内转正估计很难。目前企业面临的压力很大，3月工业增速好转料也有限。劳动力成本和房租相关的经济成本还是在上升，导致企业的压力更大。

面对稳增长的压力，货币政策总体稳健中可能略宽松，但不会太宽松。年内降准还是有可能的，但目前银行还在去杠杆过程中，单纯降准对实体经济融资成本的拉低恐怕作用有限。

--银河证券经济学家左小蕾：

无论是CPI的上涨还是PPI的持续回落，都有其充分的理由。CPI主要受季节性因素影响，近期猪肉价格大幅回落，直接影响CPI的涨幅，且远低于年初设定的3.5%的目标水平，显示物价仍处于合理区间内。

而PPI的持续回落则与政府淘汰落后产能有直接关系，企业利润的下降，去产能化等均影响到PPI，因此持续回落也在意料之中。且通常看一季度的经济数据对全年的指导意义有限，不宜过份解读。总体看，中国目前经济形势仍属正常，处于政府调控的合理区间内。

--中国银行国际金融研究所主管 温彬：

通胀总体依然温和，近期食品尤其猪肉价格下滑都是导致CPI环比下降的原因。目前输入型通胀压力不大，国内猪肉及食品价格短期也不会带来持续的上涨压力，PPI也在持续收缩，所以目前从内外部环境来看，未来一段时间通胀压力不大。

PPI同比持续下滑，反映出工业制造业产能过剩问题还是比较突出，也反映出当前经济增长面临较大下行压力。

央行基本还是维持中性立场，未来可以有定向性举措扶助实体经济。坚持降准的看法，因为这样才有助于拉低实体经济融资成本，至于市场担心降准后的流动性问题，其实央行可以通过正回购等多种手段来维持合理流动性。

---首创证券研究所副所长 王剑辉：

物价这种回升是正常的，目前来看，在一季度末和二季度初，国内需求有一定的改善，从国际大宗商品市场来看，多数品种开始企稳，降幅缩小，农产品累积了一定涨幅，大约达到10-20%，这种改善的预期已经开始影响到国内市场。此外还有基数因素和翘尾因素带来影响，但总体物价在正常范畴之内。

一季度由于境内外双重因素的不利叠加，经济增速放缓是很明确的状况，一个现实，但从3月来看，跟前两个月相比，形势有所好转。尽管一季度表现较弱，但还是属于经济企稳回升中的一个波动和反复，二季度在环比上会有一定的改善，会表现在各个领域，外贸，工业，物价水平等。

目前的物价温和回升对经济有积极影响，现在全球经济最担心的实际是通缩而不是通胀。中国虽然没有很大的通缩风险，但我国PPI持续低迷，对经济预期有不利影响。而现在来看，物价的温和回升将有助于企业定价能力回升，经济活动逐步恢复正常。

政策目前还不需要对经济的波动进行反应，维持就可以。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

由于经济疲弱下行压力加大，物价总体偏低，CPI和PPI都在预期范围之内。偏低的物价为货币政策宽松创造了空间，一旦再进一步确认经济下滑，国家可以通过加快实施前期项目，加大财政资金的拨付，来对冲稳定经济增长，实际上这已经开始了。

--中国国际经济交流中心研究员王军：

应该说CPI数据与预期相差不大，尤其近期猪肉和蔬菜价格明显回落，CPI环比下降0.5%，加之中国经济下行压力仍大，总体需求不旺，也与物价整体走势比较吻合。

现在比较担心的是PPI持续下行，已经连续两年负增长，工业品通缩迹象明显，预计下周出台的工业增加值，投资等数据也不会太好。整体看，目前经济向下的动力似乎大于向上。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

--中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。

--中国国务院常务会议上周部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

--中国央行货币政策委员会第一季度例会认为，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策；将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。