台湾债市：指标券殖利率早盘创逾六周低位，追价谨慎料低档震荡

路透台北4月11日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周五早盘续跌，盘中来到逾六周低位。公债市场开市后即受到美债上日表现强劲的带动，交投量最大的热券103/4殖利率直接跌破1.08%关卡，不过交易商追价十分谨慎，料该券今日在1.07-1.085%的低档区震荡。

交易员指出，台债早盘在反应上日美债殖利率跌势后，因美10年期公债 殖利率亚洲早盘持于2.65%水位附近未进一步下跌，未再形成更多压力，五年债103/4因而在1.08%的整数关卡附近仍面临下行阻力，料多空不急于在今日攻防，或留待下周寻求美债的更多指引。

〞美股是不是续跌是下周的关键，如果美债有避险买盘，台债还是要跟一下。〞一位大型银行交易员说。

五年公债 早盘殖利率低位暂报1.075%，前低在今年2月26日报1.072%，今年年低位置在2月14日报1.064%。

另一位证券商交易员则指出，尽管美债近期因美国升息时点可能推迟而走强，但其中长线最终仍要升息，加上10年券103/6 的增额发行，将于下半月展开发行前交易，都让多方对殖利率曲线是否扬升感到顾忌，料短线将以盘待变。

美国公债市场周四上扬，指标公债收益率跌至近四周最低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)的会议记录对债市有利，重燃对公债的买兴。指标10年期公债 价格上扬17/32，收益率报2.625%，较周三尾盘低6个基点。

交易员观察市场动态：

* 五年债103/4期殖利率在1.08%附近欠缺积极追价力道

* 五年债103/4遭遇获利了结、空单回补及空手布局等不同操作，不利走出方向

* 10年债103/6殖利率亦稳于1.57%附近，且交投量萎缩，暂难主导盘势

* 观察美10年债是否往2.60%测试

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.07-1.085%

* 10年公债103/6 ：1.565-1.58%

本地时间10:16时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.5基点报1.0790%。

* 10年公债103/6殖利率跌0.45基点报1.5700%。

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