台湾汇市：台币实质价位盘初整理，高位随股市回档下滑

路透台北4月11日 - 台币兑美元 实质价位周五盘初陷入整理。美元指数徘徊在三周低点附近，韩元与人民币也呈现胶着，令台币在经历昨日较大的震荡后稍事整理，盘初高点随股市回档略有下滑。

交易员表示，盘初外资尚未有明显动作。 观察台股，台积电 在缴出优于预期的第一季营收后，今日股价反而下跌，可能要提防外资转买为卖，至于资金是否由汇入转汇出，还要继续观察。

〞股票不太好，搞不好(外资)今天会卖超。 〞 一位本地银行交易员称。

另一本地银行交易主管表示，昨日美股重挫，多少会影响台股的表现，不过热钱重返新兴市场的趋势还没改变前，台币应该仍相对偏强。

本地时间10:20，大盘加权股价指数 下跌0.56%，台积电股价跌0.42%。

交易员预估，今日实质交易区间暂看29.96-30.06。早盘台币兑美元的实质成交区间主要在29.970-30.049，上日台币实质交易区间主要在29.910-30.070。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度收敛；一个月远汇报价 早盘在30.000/30.013左右，上日纽约盘收在29.980。

交易员预测今日集中交易区间：

29.96-30.06

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