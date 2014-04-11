台湾汇市：台币实质价位盘初整理，高位随股市回档下滑

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透台北4月11日 - 台币兑美元 实质价位周五盘初陷入整理。美元指数徘徊在三周低点附近，韩元与人民币也呈现胶着，令台币在经历昨日较大的震荡后稍事整理，盘初高点随股市回档略有下滑。
交易员表示，盘初外资尚未有明显动作。 观察台股，台积电 在缴出优于预期的第一季营收后，今日股价反而下跌，可能要提防外资转买为卖，至于资金是否由汇入转汇出，还要继续观察。
〞股票不太好，搞不好(外资)今天会卖超。 〞 一位本地银行交易员称。
另一本地银行交易主管表示，昨日美股重挫，多少会影响台股的表现，不过热钱重返新兴市场的趋势还没改变前，台币应该仍相对偏强。
本地时间10:20，大盘加权股价指数 下跌0.56%，台积电股价跌0.42%。
交易员预估，今日实质交易区间暂看29.96-30.06。早盘台币兑美元的实质成交区间主要在29.970-30.049，上日台币实质交易区间主要在29.910-30.070。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度收敛；一个月远汇报价 早盘在30.000/30.013左右，上日纽约盘收在29.980。
交易员预测今日集中交易区间：
29.96-30.06
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--中国3月CPI同比上涨2.4%，环比下降0.5%--国家统计局 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。