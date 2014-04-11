北约秘书长称俄若想对话就要先撤军

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透布拉格4月10日 - 北约秘书长拉斯穆森周四称，俄罗斯必须将俄乌边境的部队撤回，这是就乌克兰危机开始对话的第一步。
拉斯穆森指出，约4万俄军集结在俄乌边境，“不是为了训练，而是准备战斗”。
他在捷克首都布拉格的一个新闻发布会上表示，俄罗斯采取进一步军事行动将招致严重后果和严厉经济制裁。
“在布拉格我想告诉俄罗斯：你可以选择停止将自己的行动归咎于他人，停止集结部队，停止让危机升级，开始加入真诚的对话，”拉斯穆森说道。
“如果俄罗斯认真对待对话，第一步就应该是撤回部队。”
“我们每天都能看到卫星图片。俄罗斯在煽动乌克兰东部的种族紧张局势和动乱。俄罗斯在使用其军事力量要求乌克兰成为一个中立的联邦国家。乌克兰作为主权国家，这种决定只能其自己做出。”
拉斯穆森称，北约并没有讨论军事选择，将通过对话解决问题。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。