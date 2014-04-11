北约秘书长称俄若想对话就要先撤军

(本文由路透中文网编译提供)

路透布拉格4月10日 - 北约秘书长拉斯穆森周四称，俄罗斯必须将俄乌边境的部队撤回，这是就乌克兰危机开始对话的第一步。

拉斯穆森指出，约4万俄军集结在俄乌边境，“不是为了训练，而是准备战斗”。

他在捷克首都布拉格的一个新闻发布会上表示，俄罗斯采取进一步军事行动将招致严重后果和严厉经济制裁。

“在布拉格我想告诉俄罗斯：你可以选择停止将自己的行动归咎于他人，停止集结部队，停止让危机升级，开始加入真诚的对话，”拉斯穆森说道。

“如果俄罗斯认真对待对话，第一步就应该是撤回部队。”

“我们每天都能看到卫星图片。俄罗斯在煽动乌克兰东部的种族紧张局势和动乱。俄罗斯在使用其军事力量要求乌克兰成为一个中立的联邦国家。乌克兰作为主权国家，这种决定只能其自己做出。”

拉斯穆森称，北约并没有讨论军事选择，将通过对话解决问题。(完)