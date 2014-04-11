《焦点》中国买家违约50万吨大豆进口合同，为10年来最大规模

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
**行业地震？**
消息人士称，鉴于压榨利润率为负且信贷收紧，大豆船货接收方面可能会出现更多违约。
“更多船货即将到港，但考虑到损失重大，银行不敢冒险向这些贸易公司开具信用证，”一公司高管称，“这可真的是行业的一场地震。”这家公司从银行开据信用证就遭到拒绝。
大豆压榨企业现在每加工一吨大豆就亏损500-600元人民币(81-97美元)，而去年第四季每吨还有盈利600元，当时恰逢消费旺季且一些船货延迟。
在丰厚利润率的驱使下，中国在当前销售年度已采购了2,770万吨美国大豆，而上一年度总共购买了2,100万吨美国大豆。
根据周四公布的海关数据，第一季中国进口了1,535万吨大豆，较上年同期增加33.5%。
“压榨企业遭受重大亏损，下游产品豆粕的销售状况也不特别好，”商务部下属大豆进口监管机构的一位官员称。
交易商和行业高层认为，中国第三季大豆进口量可能会从去年同期的1,825万吨降至1,500万吨以下。
“现在，在中国进行大豆压榨，每吨要亏损80-100美元，”一家在中国拥有加工设施的全球贸易公司驻新加坡的高管称。
“这确实会阻碍人们买入大豆，我们预计实质影响将在第三季显现出来。”
分析师称，禽流感爆发已经对豆粕需求造成冲击，2-3月需求量最高下滑20-30%。养猪场同样减少购买，猪肉市场供应过剩导致养猪场降低存栏。(完)
(编译 郑茵/李爽/王兴亚；审校 屈桂娟/张荻)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。