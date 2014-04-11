《焦点》中国买家违约50万吨大豆进口合同，为10年来最大规模

**行业地震？**

消息人士称，鉴于压榨利润率为负且信贷收紧，大豆船货接收方面可能会出现更多违约。

“更多船货即将到港，但考虑到损失重大，银行不敢冒险向这些贸易公司开具信用证，”一公司高管称，“这可真的是行业的一场地震。”这家公司从银行开据信用证就遭到拒绝。

大豆压榨企业现在每加工一吨大豆就亏损500-600元人民币(81-97美元)，而去年第四季每吨还有盈利600元，当时恰逢消费旺季且一些船货延迟。

在丰厚利润率的驱使下，中国在当前销售年度已采购了2,770万吨美国大豆，而上一年度总共购买了2,100万吨美国大豆。

根据周四公布的海关数据，第一季中国进口了1,535万吨大豆，较上年同期增加33.5%。

“压榨企业遭受重大亏损，下游产品豆粕的销售状况也不特别好，”商务部下属大豆进口监管机构的一位官员称。

交易商和行业高层认为，中国第三季大豆进口量可能会从去年同期的1,825万吨降至1,500万吨以下。

“现在，在中国进行大豆压榨，每吨要亏损80-100美元，”一家在中国拥有加工设施的全球贸易公司驻新加坡的高管称。

“这确实会阻碍人们买入大豆，我们预计实质影响将在第三季显现出来。”

分析师称，禽流感爆发已经对豆粕需求造成冲击，2-3月需求量最高下滑20-30%。养猪场同样减少购买，猪肉市场供应过剩导致养猪场降低存栏。(完)