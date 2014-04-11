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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 10:35 BJT

日本债市：公债价格因日股挫低而持稳，观望30年券标售

几家地区性银行抛售10年期公债，另外几家银行购买八年期债券。超长期公债开盘也略微走高，得益于本月日本新财年开始后的逢低买盘。

财务省安排续发2044年3月20日到期的第42号公债，票息为1.7%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.185% +0.0 0.185%

10年期公债 0.605% +0.0 0.605%

20年期公债 1.485% -0.5 1.490%

30年期公债 1.695% +0.0 1.695%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.02 +0.05 144.97

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/徐文焰；审校 张荻/杜明霞)
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