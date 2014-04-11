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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 10:46 BJT

韩国汇市：韩元继续走高，有望录得周线涨幅

路透首尔4月11日 - 韩元周五继续上涨，出口商结算需求强劲。

0210GMT，韩元兑美元 报1,038.3韩元，较周四国内收盘价1,040.2涨0.2%。

韩元本月迄今上升了2.4%以上，本周累计上涨近1.5%，周四触及2008年8月12日以来的最强水准。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,038.3 1,040.2

日圆/韩元 JPYKRW=R 10.2165/244 10.2393

韩国公债期货 KTBc1* 105.80 105.78

韩国综合股价指数 .KS11 1,993.71 2,008.61

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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