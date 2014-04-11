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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 10:47 BJT

韩国股市：受美股拖累走低，恐创下三周来最大单日跌幅

路透首尔4月11日 - 韩国股市周五早盘走跌，恐创下三周来最大单日跌势，因美股上日重挫，促使投资人避开风险，但中国3月通胀数据持稳，协助韩股扳回部分跌幅。

0210GMT，综合股价指数 下跌0.7%，报1,993.71点，稍早触及盘中低点1,985.16。韩股今日可能创下3月20日下跌0.9%以来的单日最大跌幅。

“从纽约开始的避险气氛蔓延至首尔，引发获利了结卖压出笼，投资人暂作观望，”现代证券分析师Bae Sung-young称，“即将登场的第一季企业财报将决定市场短线反弹程度。”

美股周四大跌，Nasdaq指数 创两年半来最大跌幅。

韩股下跌及上涨家数分别为538及230，多档科技股早盘表现垫底。

Naver 挫跌3%，NCsoft 大跌4.5%，SK C&C 跌1%。(完)
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