韩国股市：受美股拖累走低，恐创下三周来最大单日跌幅

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透首尔4月11日 - 韩国股市周五早盘走跌，恐创下三周来最大单日跌势，因美股上日重挫，促使投资人避开风险，但中国3月通胀数据持稳，协助韩股扳回部分跌幅。
0210GMT，综合股价指数 下跌0.7%，报1,993.71点，稍早触及盘中低点1,985.16。韩股今日可能创下3月20日下跌0.9%以来的单日最大跌幅。
“从纽约开始的避险气氛蔓延至首尔，引发获利了结卖压出笼，投资人暂作观望，”现代证券分析师Bae Sung-young称，“即将登场的第一季企业财报将决定市场短线反弹程度。”
美股周四大跌，Nasdaq指数 创两年半来最大跌幅。
韩股下跌及上涨家数分别为538及230，多档科技股早盘表现垫底。
Naver 挫跌3%，NCsoft 大跌4.5%，SK C&C 跌1%。(完)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。