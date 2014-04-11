《SAFT专栏》话语、图表还有数字，哪个也说不清美联储究竟何时升息

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
第一类看法是，这对风险资产来说是绝佳消息。美联储短时间内不会升息，所以赶快买，大买特买，好像现在是1999年或2007年一样，和那时不同的是，这次有信心美联储会尽可能长时间维持宽松。这是市场周三时的状况，但这想法可能是错的。
另一类看法就没那么乐观了，而周四的卖压可能就是受这类看法影响。如果美联储短时间内还无法升息，而且也无法确定何时可能升息，或许景况并没有想像的那么光明。
毕竟，美联储仍在继续缩减买债计划，我们或可将之视为买债对金融经济助益大于实质经济的讯号。因此，在量化宽松的支持缩减，而近零利率也阻碍了新刺激措施的情况下，美联储又对升息之路如此缺乏信心，或许也让我们了解到经济实际的状况，以及较高风险股票和债券的真正价值。
如果市场紧抓住这样的看法，可能还会再跌一大段。(完) (译文审校 徐文焰)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。