《SAFT专栏》话语、图表还有数字，哪个也说不清美联储究竟何时升息

第一类看法是，这对风险资产来说是绝佳消息。美联储短时间内不会升息，所以赶快买，大买特买，好像现在是1999年或2007年一样，和那时不同的是，这次有信心美联储会尽可能长时间维持宽松。这是市场周三时的状况，但这想法可能是错的。

另一类看法就没那么乐观了，而周四的卖压可能就是受这类看法影响。如果美联储短时间内还无法升息，而且也无法确定何时可能升息，或许景况并没有想像的那么光明。

毕竟，美联储仍在继续缩减买债计划，我们或可将之视为买债对金融经济助益大于实质经济的讯号。因此，在量化宽松的支持缩减，而近零利率也阻碍了新刺激措施的情况下，美联储又对升息之路如此缺乏信心，或许也让我们了解到经济实际的状况，以及较高风险股票和债券的真正价值。