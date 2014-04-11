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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 11:01 BJT

全球农业：巴西政府将大豆收成预测小幅上调至8,610万吨

路透圣保罗4月10日 - 巴西政府的农作物供应机构Conab周四小幅上调该国将收割的大豆收成量预估，上个月曾因为旱灾削减预估。

Conab预计巴西大豆收成将创8,610万吨的纪录高位，高于上月的8,540万吨。玉米收成预估几无变动，维持在7,550万吨。

巴西政府在首次预测中预计小麦将收成670万吨，现有收成为550万吨。(完)

(编译 白云; 审校 高琦)
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