基金产业：大宗商品基金经历去年亏损后，首季表现尚佳

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透伦敦4月11日 - 今年第一季大宗商品基金从2013年的亏损中反弹，理柏全球大宗商品基金排名中表现最好的基金，都取得了两位数的回报。在此之前，农产品、天然气和镍都经历了一波涨势。
供给受阻问题给所有商品资产类别都提供了机会，不过基金经理表示，这些多头因素中只有少部分能持续到第二季，一些大宗商品现在已经价格过高。
理柏大宗商品基金排名中，主动管理型基金的第一季平均回报为4%，而2013年则为亏损9.98%。
基金UCITS-compliant Investec GSF Dynamic Commodities Fund 的共同管理人George Cheveley说：“今年开局强劲。大宗商品在一段时期内首次表现强于股票市场...审视大宗商品在第一季超越其它资产的表现，可以看到所有商品资产类别都是如此。”该基金第一季上涨了近7%。
Cheveley表示，较紧的供给和需求的增长提振了大宗商品的表现，吸引了投资兴趣。他说：“全球经济增速已经加快。我们在看到许多商品在经历了数年的价格低迷后，需求有所改善。”
进入第二季，这些基本面中仍有一些会起作用，不过其它的则会消失。
Louvet称，3月底他将商品投资敞口削减至60%，因预期一些交易员会开始了结获利。
“市场有良好的理由上涨，但除非出现另一波重大的天气事件，否则未来一年会出现库存补充，”他说，“所以我们认为当前点上市场估值已过高。”(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。