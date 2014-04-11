基金产业：大宗商品基金经历去年亏损后，首季表现尚佳

路透伦敦4月11日 - 今年第一季大宗商品基金从2013年的亏损中反弹，理柏全球大宗商品基金排名中表现最好的基金，都取得了两位数的回报。在此之前，农产品、天然气和镍都经历了一波涨势。

供给受阻问题给所有商品资产类别都提供了机会，不过基金经理表示，这些多头因素中只有少部分能持续到第二季，一些大宗商品现在已经价格过高。

理柏大宗商品基金排名中，主动管理型基金的第一季平均回报为4%，而2013年则为亏损9.98%。

基金UCITS-compliant Investec GSF Dynamic Commodities Fund 的共同管理人George Cheveley说：“今年开局强劲。大宗商品在一段时期内首次表现强于股票市场...审视大宗商品在第一季超越其它资产的表现，可以看到所有商品资产类别都是如此。”该基金第一季上涨了近7%。

Cheveley表示，较紧的供给和需求的增长提振了大宗商品的表现，吸引了投资兴趣。他说：“全球经济增速已经加快。我们在看到许多商品在经历了数年的价格低迷后，需求有所改善。”

进入第二季，这些基本面中仍有一些会起作用，不过其它的则会消失。

Louvet称，3月底他将商品投资敞口削减至60%，因预期一些交易员会开始了结获利。

“市场有良好的理由上涨，但除非出现另一波重大的天气事件，否则未来一年会出现库存补充，”他说，“所以我们认为当前点上市场估值已过高。”(完)