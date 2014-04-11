《热点透视》非洲的经济奇蹟受到双赤字威胁

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撰稿 Christopher Swann 编译 石冠兰

路透纽约4月10日 - 非洲经济的迅猛增长受到双赤字威胁。国际货币基金组织(IMF)和世界银行对非洲大陆近期的成功大为赞许，本周两机构在华盛顿举行的会议中对非洲话题大谈特谈。撒哈拉以南非洲地区正享受着自上世纪六十年代独立以来最快的经济增速。但支出无度以及经常帐赤字仍有可能摧毁这场盛宴。

由于富有国家成长乏力，而金砖国家经济放缓，全球范围内难以见到成功的经济成长故事。这使得非洲的表现更显突出。过去10年撒哈拉以南非洲地区的平均年增速为5.5%，是上世纪九十年代速度的两倍多。这也是IMF和世行对非洲极为关注的原因。

然而IMF数据也指出了即将出现的经济阴云。被商品价格高企宠坏的非洲国家在纪律方面放任自流。举赞比亚(尚比亚)为例，这个铜矿丰富的国家去年预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例高达8.6%，是上年的两倍多。尽管加纳农产品和黄金出口的全球价格攀升，但该国过去两年的赤字超过GDP的10%。整体上自2008年以来，非洲的预算缺口相当于GDP的比例已激增四倍。

尽管包括坦桑尼亚和乌干达在内的国家增加了在基础设施等公共商品方面的支出，这可以拉动增长，但加纳和赞比亚都大幅调升了政府薪金和无益的补贴。如果商品价格持续降低，这样的支出将难以缩减。

更加糟糕的是，自2008年以来，非洲整体经常帐赤字相当于GDP比例已增八倍，至4%。对于坦桑尼亚和莫桑比克等收入水平极低、但拥有稳定的援助和外国直接投资流入的国家来说，这是可持续的。但肯尼亚赤字相当于GDP的比例高达6.2%，可能只是由于热钱流入股市和债市而造成的。一旦信心不再，这样的资金可能迅速蒸发。南非也处于同样的脆弱状态。