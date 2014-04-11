《热点透视》非洲的经济奇蹟受到双赤字威胁

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Christopher Swann 编译 石冠兰
路透纽约4月10日 - 非洲经济的迅猛增长受到双赤字威胁。国际货币基金组织(IMF)和世界银行对非洲大陆近期的成功大为赞许，本周两机构在华盛顿举行的会议中对非洲话题大谈特谈。撒哈拉以南非洲地区正享受着自上世纪六十年代独立以来最快的经济增速。但支出无度以及经常帐赤字仍有可能摧毁这场盛宴。
由于富有国家成长乏力，而金砖国家经济放缓，全球范围内难以见到成功的经济成长故事。这使得非洲的表现更显突出。过去10年撒哈拉以南非洲地区的平均年增速为5.5%，是上世纪九十年代速度的两倍多。这也是IMF和世行对非洲极为关注的原因。
然而IMF数据也指出了即将出现的经济阴云。被商品价格高企宠坏的非洲国家在纪律方面放任自流。举赞比亚(尚比亚)为例，这个铜矿丰富的国家去年预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例高达8.6%，是上年的两倍多。尽管加纳农产品和黄金出口的全球价格攀升，但该国过去两年的赤字超过GDP的10%。整体上自2008年以来，非洲的预算缺口相当于GDP的比例已激增四倍。
尽管包括坦桑尼亚和乌干达在内的国家增加了在基础设施等公共商品方面的支出，这可以拉动增长，但加纳和赞比亚都大幅调升了政府薪金和无益的补贴。如果商品价格持续降低，这样的支出将难以缩减。
更加糟糕的是，自2008年以来，非洲整体经常帐赤字相当于GDP比例已增八倍，至4%。对于坦桑尼亚和莫桑比克等收入水平极低、但拥有稳定的援助和外国直接投资流入的国家来说，这是可持续的。但肯尼亚赤字相当于GDP的比例高达6.2%，可能只是由于热钱流入股市和债市而造成的。一旦信心不再，这样的资金可能迅速蒸发。南非也处于同样的脆弱状态。
IMF相信，只要非洲经济未来两年的年增速保持在5.5%左右，这样的危险就是可控的。这看来有自满之嫌了。随着经济成长的风险越来越高，IMF和世行可能在今后的年度会议上就不那么热衷谈论非洲话题了。(完) (译文审校 张明钧)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。