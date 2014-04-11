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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 11:25 BJT

俄罗斯金融：财政部将从4月14日起重新开始购买外汇

路透莫斯科4月10日 - 俄罗斯财政部周四称，将从4月14日起重新开始为储备基金购买外汇，每日购买量将相当于35亿卢布(9,800万美元)。

财政部称，如果卢布兑美元-欧元篮子货币跌至央行设定的扩大干预区间内，外汇购买量将减半至17.5亿卢布。

如果卢布触及上述区间的边缘水平，将停止购买外汇。(完) (编译 白云; 审校 张明钧)
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