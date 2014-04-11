更新版 2-新债招标：一年国债中标量未达计划发行规模，绝对收益低引定位分歧

(新增追加发行情况)

* 一年国债中标利率3.63%，高于预期

* 因机构标位差距较大，导致部分成为无效标位

* 实际中标量未达280亿元的计划发行规模

* 获5.3亿元追加认购，最终发行207亿元

* 国开行交易所债需求尚可

路透上海4月11日 - 中国财政部周五招标的一年期国债中标利率为3.63%，略高于预期。但实际中标量却未达计划发行规模。市场人士表示，该期国债绝对收益太低，亦不设立最低承销量，且市场对短期品种收益分歧较大，致部分机构高位无效投标，表明该期限品种当前投资价值认可度有限。

财政部稍早招标发行的一年期固息国债，此前的市场预测均值为3.57%；尽管投标总量达469.9亿元，但因机构标位差距较大，导致部分成为无效标位，令实际中标量未达280亿元的计划发行规模；该期债边际中标利率为3.74%，实际中标量仅为201.7亿元。

不过该债随后在追加发行中获得5.3亿元的认购，令最终发行量达207亿元。

“国债招成这样，说明市场分歧比较严重，低了大家不投，觉得高了才有价值，但是加权又比较低，我们都是在3.9%以上投的，”上海一银行交易员表示。

华南一参与投标的交易员认为，主要因为一年期国债不纳入承销团考核指标，以及绝对收益较低，所以需求较弱。

对于该期债实际中标量未达计划发行规模，北京一券商交易员认为，根据国债发行规定，高于加权利率一定水平的投标资金就算是落标 ，就是无效投标。

根据该期国债发行公告中对标位的限定指出，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50、12和25个标位。

该期债为财政部今年第七期国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标；4月14日开始计息，招标结束至4月16日进行分销，4月18日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。

**国开行交易所债需求尚可**

相较一年国债需求遇冷，国开行交易所债则境遇完全不同，两期金融债需求尚可，较此前发行情况均有改善。

上海一参与投标的交易员表示，今天国开交易所债券发的还可以，比银行间市场好，特别是两年期利率比银行间低不少，认购倍率也较高，主要还是基金，RQFII参与为主。

业内人士周五透露，国开行稍早在交易所招标的两年期固息增发债中标收益率为4.8537%，15年期新发债中标利率为5.85%；两期债投标倍数分别为3.83倍和2.17倍。国开行稍早设定的招标区间分别为4.5982%-5.6054%和4.99%-5.99%。

刊登在上交所公告指出，两年期品种为2013年第一期固定利率金融债券增发，总量不超过35亿元，采用单一价格（荷兰式）招标方式；15年期为新发品种，为2014年第一期固定利率金融债券，总量不超过25亿元，采用单一利率（荷兰式）招标方式。