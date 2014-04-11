更新版 2-新债招标：一年国债中标量未达计划发行规模，绝对收益低引定位分歧

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
(新增追加发行情况)
* 一年国债中标利率3.63%，高于预期
* 因机构标位差距较大，导致部分成为无效标位
* 实际中标量未达280亿元的计划发行规模
* 获5.3亿元追加认购，最终发行207亿元
* 国开行交易所债需求尚可
路透上海4月11日 - 中国财政部周五招标的一年期国债中标利率为3.63%，略高于预期。但实际中标量却未达计划发行规模。市场人士表示，该期国债绝对收益太低，亦不设立最低承销量，且市场对短期品种收益分歧较大，致部分机构高位无效投标，表明该期限品种当前投资价值认可度有限。
财政部稍早招标发行的一年期固息国债，此前的市场预测均值为3.57%；尽管投标总量达469.9亿元，但因机构标位差距较大，导致部分成为无效标位，令实际中标量未达280亿元的计划发行规模；该期债边际中标利率为3.74%，实际中标量仅为201.7亿元。
不过该债随后在追加发行中获得5.3亿元的认购，令最终发行量达207亿元。
“国债招成这样，说明市场分歧比较严重，低了大家不投，觉得高了才有价值，但是加权又比较低，我们都是在3.9%以上投的，”上海一银行交易员表示。
华南一参与投标的交易员认为，主要因为一年期国债不纳入承销团考核指标，以及绝对收益较低，所以需求较弱。
对于该期债实际中标量未达计划发行规模，北京一券商交易员认为，根据国债发行规定，高于加权利率一定水平的投标资金就算是落标 ，就是无效投标。
根据该期国债发行公告中对标位的限定指出，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50、12和25个标位。
该期债为财政部今年第七期国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标；4月14日开始计息，招标结束至4月16日进行分销，4月18日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。
**国开行交易所债需求尚可**
相较一年国债需求遇冷，国开行交易所债则境遇完全不同，两期金融债需求尚可，较此前发行情况均有改善。
上海一参与投标的交易员表示，今天国开交易所债券发的还可以，比银行间市场好，特别是两年期利率比银行间低不少，认购倍率也较高，主要还是基金，RQFII参与为主。
业内人士周五透露，国开行稍早在交易所招标的两年期固息增发债中标收益率为4.8537%，15年期新发债中标利率为5.85%；两期债投标倍数分别为3.83倍和2.17倍。国开行稍早设定的招标区间分别为4.5982%-5.6054%和4.99%-5.99%。
刊登在上交所公告指出，两年期品种为2013年第一期固定利率金融债券增发，总量不超过35亿元，采用单一价格（荷兰式）招标方式；15年期为新发品种，为2014年第一期固定利率金融债券，总量不超过25亿元，采用单一利率（荷兰式）招标方式。
该两期债分销期为4月14日-4月15日，4月15日缴款，4月17日上市交易。两年期基本承销费率为0.05%，15年期基本承销费率为0.15%。 (完) (发稿 吴芳/边竞; 审校 林高丽)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。