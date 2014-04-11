台湾债市：RP利率持平上日，下周料利率下行机会不大

路透台北4月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持于上日。本月上半旬市场资金宽裕情势不变，令今日RP市场利率得以维持在本周调降过后的稳定水准，少数仍承作在较高档利率的证券商，也寻求适当时机点缓步跟进调降。

展望下周，市场交易员认为，虽然预料下周资金情势依旧宽松，不过下周新券供给不多，加上本周以来证券商RP利率多数已经下调约1基点，下周若有意再行下调，预料将遭遇资金供给者--投信及寿险的强大阻力，目前以持平看待下周利率走势。

〞投信及寿险能接受的大概是一个月下调1基点，通常在月初，如果每个礼拜微调，他们压力会太大。〞一证券商交易员说。

不过另名证券商交易员指出，近来因台币兑美元 保持升值态势，外资汇入不少，令货币市场持续钱多。若下周台币升值态势不变，短率仍有机会受到带动而下滑。

票券商部分因资金缺口小，且库存券源不多，与投信及寿险承作的利率几无变化。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。