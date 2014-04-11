台湾债市：RP利率持平上日，下周料利率下行机会不大

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透台北4月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持于上日。本月上半旬市场资金宽裕情势不变，令今日RP市场利率得以维持在本周调降过后的稳定水准，少数仍承作在较高档利率的证券商，也寻求适当时机点缓步跟进调降。
展望下周，市场交易员认为，虽然预料下周资金情势依旧宽松，不过下周新券供给不多，加上本周以来证券商RP利率多数已经下调约1基点，下周若有意再行下调，预料将遭遇资金供给者--投信及寿险的强大阻力，目前以持平看待下周利率走势。
〞投信及寿险能接受的大概是一个月下调1基点，通常在月初，如果每个礼拜微调，他们压力会太大。〞一证券商交易员说。
不过另名证券商交易员指出，近来因台币兑美元 保持升值态势，外资汇入不少，令货币市场持续钱多。若下周台币升值态势不变，短率仍有机会受到带动而下滑。
票券商部分因资金缺口小，且库存券源不多，与投信及寿险承作的利率几无变化。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。
下周新发行债券暂有周二F-联德 4亿台币的转换公司债；周三彰化银行 100亿台币金融债及台新银行30亿台币金融债。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。