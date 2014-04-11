美国农业：六国棉花买家大量取消购入美国棉花，为2012年6月迄今首次

路透纽约4月11日 - 美国官方数据显示，在最新一周里，买家取消购入美国棉花的规模超过了购买的数量，这是2012年6月以来第一次出现这种现象，由此确认了市场对高价格已经抑制需求的担忧。

美国农业部周四数据显示，来自六个国家的买家在最近一周至少取消了67,500包陆地棉。纽约期棉则在每磅0.90美元的近两年高位上方徘徊。

USDA数据给棉花价格带来压力。现货月5月合约 跌至一个月低点88.98美分，之后收低1.42美分，或1.6%，结算价报89.02美分。

取消订单的买家主要来自泰国、墨西哥、孟加拉和印尼。本季节至今，墨西哥是美国棉花的第三大购买国；土耳其和中国位居前列。

根据路透取得的USDA数据，这是2012年6月以来最大的棉花购买净取消规模，当时买家取消了至少602,100包。

“买方绝对预计价格会下跌。近月价格呈高位，显示短期内供给紧张，不过长期来看，供给将会充裕。”一位美国经纪商表示。

尽管棉价已从2011年初每磅2美元以上的高点大幅回落，近几周价格波动加剧，因交易商在短期供给忧虑与全球大量存货这两大因素间进行权衡。

土耳其和中国未净取消购买棉花，令交易商感到欣慰。