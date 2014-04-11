美国农业：六国棉花买家大量取消购入美国棉花，为2012年6月迄今首次

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透纽约4月11日 - 美国官方数据显示，在最新一周里，买家取消购入美国棉花的规模超过了购买的数量，这是2012年6月以来第一次出现这种现象，由此确认了市场对高价格已经抑制需求的担忧。
美国农业部周四数据显示，来自六个国家的买家在最近一周至少取消了67,500包陆地棉。纽约期棉则在每磅0.90美元的近两年高位上方徘徊。
USDA数据给棉花价格带来压力。现货月5月合约 跌至一个月低点88.98美分，之后收低1.42美分，或1.6%，结算价报89.02美分。
取消订单的买家主要来自泰国、墨西哥、孟加拉和印尼。本季节至今，墨西哥是美国棉花的第三大购买国；土耳其和中国位居前列。
根据路透取得的USDA数据，这是2012年6月以来最大的棉花购买净取消规模，当时买家取消了至少602,100包。
“买方绝对预计价格会下跌。近月价格呈高位，显示短期内供给紧张，不过长期来看，供给将会充裕。”一位美国经纪商表示。
尽管棉价已从2011年初每磅2美元以上的高点大幅回落，近几周价格波动加剧，因交易商在短期供给忧虑与全球大量存货这两大因素间进行权衡。
土耳其和中国未净取消购买棉花，令交易商感到欣慰。
交易商密切关注中国需求迹象。此前中国政府解除2011年颁布的棉储政策要求。正是这一政策，推动了该国对海外棉花的需求，并为全球棉花划下价格底线。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。