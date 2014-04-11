全球经济：IMF不太可能采取特别的改革替代方案

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透华盛顿4月10日 - 全球财经官员显然倾向于给予美国更多时间，通过国际货币基金组织(IMF)的改革方案，而非企图回避美方的不妥协而采行替代方案；IMF一系列延宕已久的改革措施，旨在提供新兴经济体更多的投票权。
各国财经首长本周末将在华盛顿齐聚一堂，在IMF半年一度召开的会议中讨论一些特别的措施，以期在未获美国正式核可下，至少达成2010年IMF治理改革的部份措施。
美国参议院民主党议员上月放弃将IMF改革措施并入乌克兰援助方案付诸表决，主因共和党领导的众议院拒绝予以考虑。
因美方延迟而感到沮丧的全球财经官员，则正在讨论采行一系统替代方案。
澳洲国库部秘书长Martin Parkinson表示，其中包括推动特别增加新兴经济体的投票权--正如正式改革当中将减少美国的投票权一样，并将提出更为大胆的提案，拒绝扩大IMF的紧急借款权。
这些选项将于周五的IMF指导委员会及20大国开会时讨论。
Parkinson在开会前表示，“这个都是合法的选项。”
然而，Parkinson及其他人士表示，有可能出现的结果就是给美国更多的时间。
IMF于2010年采取治理改革方案，所有的会员国需于初步订定2012年底的期限前通过方案。美国奥巴马政府迄今仍无法说服众议院民主党员就此项措施采取行动。
许多民主党议院抱怨，在美国面临庞大赤字及预算削减之际，这项改革代价太过高昂，且将降低美国在IMF的影响力。(完)
(编译 龚芳; 审校 王洋)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。