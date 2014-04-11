全球经济：IMF不太可能采取特别的改革替代方案

路透华盛顿4月10日 - 全球财经官员显然倾向于给予美国更多时间，通过国际货币基金组织(IMF)的改革方案，而非企图回避美方的不妥协而采行替代方案；IMF一系列延宕已久的改革措施，旨在提供新兴经济体更多的投票权。

各国财经首长本周末将在华盛顿齐聚一堂，在IMF半年一度召开的会议中讨论一些特别的措施，以期在未获美国正式核可下，至少达成2010年IMF治理改革的部份措施。

美国参议院民主党议员上月放弃将IMF改革措施并入乌克兰援助方案付诸表决，主因共和党领导的众议院拒绝予以考虑。

因美方延迟而感到沮丧的全球财经官员，则正在讨论采行一系统替代方案。

澳洲国库部秘书长Martin Parkinson表示，其中包括推动特别增加新兴经济体的投票权--正如正式改革当中将减少美国的投票权一样，并将提出更为大胆的提案，拒绝扩大IMF的紧急借款权。

这些选项将于周五的IMF指导委员会及20大国开会时讨论。

Parkinson在开会前表示，“这个都是合法的选项。”

然而，Parkinson及其他人士表示，有可能出现的结果就是给美国更多的时间。

IMF于2010年采取治理改革方案，所有的会员国需于初步订定2012年底的期限前通过方案。美国奥巴马政府迄今仍无法说服众议院民主党员就此项措施采取行动。

许多民主党议院抱怨，在美国面临庞大赤字及预算削减之际，这项改革代价太过高昂，且将降低美国在IMF的影响力。(完)