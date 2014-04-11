券商观点：银行主动下调利率的可能性不大，视基准而动的惯性难改--交银国际

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透北京4月11日 - 交银国际(香港)周五发布报告指出，当前经济陷入较低水平，而市场平均贷款利率较高，为实体经济“减负”降息当是正常选项。但商业银行视基准存贷款利率而动的市场惯性似乎难以改变，主动下调利率的可能性似乎不大。
因此，报告指出，央行仍将在经济低迷时不得不出面下调基准存贷款利率。尽管根据最新的利率浮动政策，央行可以不调低各期限存贷款的基准利率，而由商业银行来主动调低。
“银行是否过多侵占了实体经济的利润，看的是终端的贷款利率，而非利差。...贷款利率居高不下则会加剧经济困局。”报告称。
目前15家已披露2013年报上市银行的平均贷款利率处于2005 年以来的较高水平，约为6.63%，接近2012年的次高位水平(约为6.77%)，2005年以来的最高贷款利率为2008年的7.25%。
报告认为，如果觉得当下经济可以承受当前利率，银行的高利差应该得到缩减的话，应该通过加大市场进入鼓励竞争来解决，如果竞争格局难有大变，还是要小心终端贷款利率升对经济的冲击及追求高风险的再泡沫可能。
报告并称，如果认为短期扭转经济低迷趋势更重要，维护金融业整体稳健比加大竞争更重要，那么，通过央行下调基准利率，比加大竞争压力迫使商业银行下调贷款利率更现实。（完）
(整理 李贺)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。