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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 12:26 BJT

马航事件：澳洲总理相信已锁定失联客机黑匣子的大致方位

路透上海4月11日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周五表示，搜救人员相信已经锁定马航失联客机黑匣子的大致位置，但同时警告称，这并不等同于将飞机残骸打捞上来。

“我们相信，已经把黑匣子的位置范围缩小到几公里(英里)的范围内，”他在上海发表讲话时说。

“不过，对黑匣子的大致方位有把握，并不代表一定能从海下4,500公里深的地方打捞出残骸，并最终确定航班上发生的事情。”(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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