《热点透视》通缩隐忧让亚洲债市为之沸腾

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 李婷仪
路透新加坡4月11日 - 亚洲债市一片沸腾，但这并不代表投资者正在躁进。反之，这可能反映投资者越来越担心全球经济正陷入通缩。
根据路透数据，今年以来，亚洲地区的企业及政府已透过发行美元、欧元、及日圆计价债券筹得500亿美元，超过去年同期以硬货币筹得的490亿美元。
投资者风险胃纳之强，从其愿意接受亳不起眼的报酬率可获印证。斯里兰卡最近售出一笔5.5年期美元债券，收益率创记录低位。就连去年接受IMF纾困的巴基斯坦，在缺席债市七年之后，也透过10年券筹得20亿美元。
市场有一种观点认为这代表投资者胆子够大，不怕诸多事情可能出现差池。部分美国决策者对升息蠢蠢欲动；乌克兰可能引爆新冷战；叙利亚、委内瑞拉、土耳其、泰国等都还没摆脱内部政治危机；还有，中国未偿还债务也是颗未爆弹；以及新兴市场成长消退等等。
然而，让人费解的是债权人竟然愿意接受几乎和一年前相同的风险报酬。韩国产业银行1月发行一笔三年期债券时，利率较美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)高出62.5个基点。而在2013年3月时，该行一笔期限类似债券的利差为60个基点。
但这也有可能是投资者在提防另一个更大的风险。西方国家民间需求不振--加上过早收紧货币和财政撙节--或许会把全球经济推入通缩。如果这样的押注是押对宝的话，则债券到期时投资者捧回的现金比起今天就可购买更多商品及服务了。而经通胀调整过后，报酬率更会进一步升高。
实质利率上升的负担将由企业和政府承受。但除非债券违约开始大增到相当严重的情况，否则债市投资者仍可从全球经济的通缩当中谋利。(完) (译文审校 龚芳)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。