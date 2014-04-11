《热点透视》通缩隐忧让亚洲债市为之沸腾

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 李婷仪

路透新加坡4月11日 - 亚洲债市一片沸腾，但这并不代表投资者正在躁进。反之，这可能反映投资者越来越担心全球经济正陷入通缩。

根据路透数据，今年以来，亚洲地区的企业及政府已透过发行美元、欧元、及日圆计价债券筹得500亿美元，超过去年同期以硬货币筹得的490亿美元。

投资者风险胃纳之强，从其愿意接受亳不起眼的报酬率可获印证。斯里兰卡最近售出一笔5.5年期美元债券，收益率创记录低位。就连去年接受IMF纾困的巴基斯坦，在缺席债市七年之后，也透过10年券筹得20亿美元。

市场有一种观点认为这代表投资者胆子够大，不怕诸多事情可能出现差池。部分美国决策者对升息蠢蠢欲动；乌克兰可能引爆新冷战；叙利亚、委内瑞拉、土耳其、泰国等都还没摆脱内部政治危机；还有，中国未偿还债务也是颗未爆弹；以及新兴市场成长消退等等。

然而，让人费解的是债权人竟然愿意接受几乎和一年前相同的风险报酬。韩国产业银行1月发行一笔三年期债券时，利率较美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)高出62.5个基点。而在2013年3月时，该行一笔期限类似债券的利差为60个基点。

但这也有可能是投资者在提防另一个更大的风险。西方国家民间需求不振--加上过早收紧货币和财政撙节--或许会把全球经济推入通缩。如果这样的押注是押对宝的话，则债券到期时投资者捧回的现金比起今天就可购买更多商品及服务了。而经通胀调整过后，报酬率更会进一步升高。