中国货币市场：多重因素助资金风平浪静，机构暂淡定看待财税缴款冲击

路透北京4月11日 - 中国银行间市场周五资金面风平浪静，主要质押式回购加权利率 续维稳。央行公开市场本周转向净投放显呵护资金面之心，考虑下周仍有大量正回购到期，搭配国库现金定存招标及存准退款，机构预期下一步财税缴款影响不会令流动性过分承压。

“感觉市场情绪对下一步财税缴款的冲击并没特别的担心，目前一个月以内期限供给都还说得上充裕就说明一定问题，”上海一券商交易员称。

她认为，资金面松紧很大程度是掌握在央行手里，与去年相比较，央行对流动性操作的手法更趋温和，整体上维持流动性平衡，面对关键时点会灵活出手，这也增强了机构的信心。

本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。

据路透测算，下周将有合计2,260亿元正回购到期。

华南一银行交易员认为，下周到期500个亿的国库现金定存招标对市场也是投放资金，目前机构情绪还是偏暖的，当然不排除有流动性紧张时点的发生。

中国财政部周四公告称，将于下周二(15日)实施今年第四期中央国库现金管理商业银行定期存款操作，存款期限六个月，计划存款量500亿元人民币。

据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7442 2.7372 +0.70

七天 3.7057 3.7071 -0.14

14天 3.7018 3.7166 -1.48

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7600 3.2250 +53.50

七天 3.3200 3.1650 +15.50

14天 3.4850 3.3400 +14.50

回购定盘利率 其中:隔夜 2.7800 2.8000 -2.00

七天 3.7300 3.7800 -5.00

14天 3.7100 3.7500 -4.00

Shibor

其中:隔夜 2.7500 2.7400 +1.00

七天 3.7010 3.7080 -0.70

三个月 5.5000 5.5000 +0.00