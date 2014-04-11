中国货币市场：多重因素助资金风平浪静，机构暂淡定看待财税缴款冲击

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透北京4月11日 - 中国银行间市场周五资金面风平浪静，主要质押式回购加权利率 续维稳。央行公开市场本周转向净投放显呵护资金面之心，考虑下周仍有大量正回购到期，搭配国库现金定存招标及存准退款，机构预期下一步财税缴款影响不会令流动性过分承压。
“感觉市场情绪对下一步财税缴款的冲击并没特别的担心，目前一个月以内期限供给都还说得上充裕就说明一定问题，”上海一券商交易员称。
她认为，资金面松紧很大程度是掌握在央行手里，与去年相比较，央行对流动性操作的手法更趋温和，整体上维持流动性平衡，面对关键时点会灵活出手，这也增强了机构的信心。
本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。
据路透测算，下周将有合计2,260亿元正回购到期。
华南一银行交易员认为，下周到期500个亿的国库现金定存招标对市场也是投放资金，目前机构情绪还是偏暖的，当然不排除有流动性紧张时点的发生。
中国财政部周四公告称，将于下周二(15日)实施今年第四期中央国库现金管理商业银行定期存款操作，存款期限六个月，计划存款量500亿元人民币。
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7442 2.7372 +0.70
七天 3.7057 3.7071 -0.14
14天 3.7018 3.7166 -1.48
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.7600 3.2250 +53.50
七天 3.3200 3.1650 +15.50
14天 3.4850 3.3400 +14.50
回购定盘利率 其中:隔夜 2.7800 2.8000 -2.00
七天 3.7300 3.7800 -5.00
14天 3.7100 3.7500 -4.00
Shibor
其中:隔夜 2.7500 2.7400 +1.00
七天 3.7010 3.7080 -0.70
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。