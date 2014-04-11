路透基点：建银国际1亿美元三年期贷款完成签署--TRLPC

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透香港4月11日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，建银国际(控股)1亿美元三年期贷款已在3月签署。
消息人士称，约有七至八家银行参贷。
一如先前报导，韩国产业银行和产银亚洲担任牵头行兼簿记行。
这笔子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点。
银行受邀以三个层次参贷：承贷2,000万美元或以上的银行担任主办行，综合收益为251个基点，承诺费是123个基点；承贷1,500-1,900万美元的银行担任安排行，综合收益是247个基点，承诺费是111个基点；承贷1,000-1,400万美元的银行担任经理行，综合收益243个基点，承诺费99个基点。
该案在12月推出，银行回复截止日期是2月14日。
建银国际曾在2012年3月获得7,200万美元的三年期贷款，综合收益约为300个基点，利率较Libor加码280个基点。(完) (编译 白云; 审校 许娜)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。