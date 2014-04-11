路透基点：建银国际1亿美元三年期贷款完成签署--TRLPC

路透香港4月11日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，建银国际(控股)1亿美元三年期贷款已在3月签署。

消息人士称，约有七至八家银行参贷。

一如先前报导，韩国产业银行和产银亚洲担任牵头行兼簿记行。

这笔子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点。

银行受邀以三个层次参贷：承贷2,000万美元或以上的银行担任主办行，综合收益为251个基点，承诺费是123个基点；承贷1,500-1,900万美元的银行担任安排行，综合收益是247个基点，承诺费是111个基点；承贷1,000-1,400万美元的银行担任经理行，综合收益243个基点，承诺费99个基点。

该案在12月推出，银行回复截止日期是2月14日。

建银国际曾在2012年3月获得7,200万美元的三年期贷款，综合收益约为300个基点，利率较Libor加码280个基点。(完) (编译 白云; 审校 许娜)