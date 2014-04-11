中国汇市：人民币即期早盘高开后近走平，供求平衡成交平淡

* 人民币即期早盘高开后近走平

* 供求平衡成交平淡

* 短期内人民币大幅走贬的可能性甚微

路透北京4月11日 - 人民币兑美元即期汇率 周五早盘近走平，中间价微幅上涨。市场供求基本平衡，成交较为平淡。交易人士认为短期内人民币大幅走贬的可能性甚微。

一国有大行交易员说，开盘时随中间价上涨后随即出现一波购汇，其后基本在上日收盘价附近振荡。预计短期内维持窄区间波动，人民币应不会再出现大的贬值。

“涨回去应该也没那么快，近期也没有什么好的观察点，跟着市场做做看吧。”他并认为，早间公布的通胀数据几无影响。

中国3月CPI同比涨幅高于前月但仍属温和，基本符合市场预期。分析师多认为，在经济增长动力减弱之时，通胀仍不会构成威胁，预计年内都将控制在目标之内。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.2127元，上日收报6.2125元。今日人民币兑美元中间价 为6.1495元，上日中间价为6.151元。

全球汇市方面，美元本周可能创下九个月来最大周度跌幅，此前已经尽数回吐近期涨幅，因为市场更加确信美国联邦储备理事会(美联储/FED)距离升息还很远。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2385/19，上日尾盘为6.234。

北京时间11:54，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2134/44元，上一交易日尾盘报6.21元。