中国汇市：人民币即期早盘高开后近走平，供求平衡成交平淡

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
* 人民币即期早盘高开后近走平
* 供求平衡成交平淡
* 短期内人民币大幅走贬的可能性甚微
路透北京4月11日 - 人民币兑美元即期汇率 周五早盘近走平，中间价微幅上涨。市场供求基本平衡，成交较为平淡。交易人士认为短期内人民币大幅走贬的可能性甚微。
一国有大行交易员说，开盘时随中间价上涨后随即出现一波购汇，其后基本在上日收盘价附近振荡。预计短期内维持窄区间波动，人民币应不会再出现大的贬值。
“涨回去应该也没那么快，近期也没有什么好的观察点，跟着市场做做看吧。”他并认为，早间公布的通胀数据几无影响。
中国3月CPI同比涨幅高于前月但仍属温和，基本符合市场预期。分析师多认为，在经济增长动力减弱之时，通胀仍不会构成威胁，预计年内都将控制在目标之内。
北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.2127元，上日收报6.2125元。今日人民币兑美元中间价 为6.1495元，上日中间价为6.151元。
全球汇市方面，美元本周可能创下九个月来最大周度跌幅，此前已经尽数回吐近期涨幅，因为市场更加确信美国联邦储备理事会(美联储/FED)距离升息还很远。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2385/19，上日尾盘为6.234。
北京时间11:54，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2134/44元，上一交易日尾盘报6.21元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 吴云凌)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。