路透基点：中海油正在寻求15亿美元五年期子弹式离岸贷款--TRLPC

路透香港4月11日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国海洋石油有限公司正在寻求一笔15亿美元五年期子弹式离岸贷款。

关系银行受邀在周四前递交提案。

该融资将透过中海油在澳洲的一家实体公司完成，并由中海油担保。

2月时，中海油曾签署一笔20亿美元一年期贷款案，有14家银行参与。此前公司在2013年2月签署一笔60亿美元12个月期的过桥贷款，用于支援斥资151亿美元收购加拿大Nexen。

这14家银行为花旗银行，澳新银行，ATB，西班牙桑坦德银行，三菱东京日联银行，加拿大丰业银行，满地可银行(Bank of Montreal)，澳洲联邦银行(CBA)，星展银行，汇丰银行，法国兴业银行，新加坡大华银行，西太平洋银行(Westpac Banking Corp)，及中国银行。

除了花旗及中国银行分别承贷1.8亿及0.8亿美元以外，其他12家银行均承贷1.45亿美元。

参贷银行取得综合费用80个基点，利率为较伦敦同业拆借利率(Libor)加码75个基点，前端费用5个基点。无承诺费。

款项将由Nexen Energy ULC来筹借，由中海油担保。

为偿还前述过桥贷款，中海油将动用10亿美元内部资金，并透过发债筹资30亿美元。

去年2月签订的过桥贷款有25个基点的前端费用。头六个月利率为较Libor加码80个基点，之后三个月升为加码100个基点，再之后为加码120个基点。

2013年9月，中海油曾完成一笔30亿美元的融资案，其融资所得将用于投资昆士兰Curtis液化天然气(QCLNG)项目。该笔融资分为两部分：一年期20亿美元贷款以及五年期10亿美元贷款。

有11家银行参贷，它们分别是：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、美银美林、中国银行、巴克莱、中国建设银行、花旗集团、澳洲联邦银行、高盛、汇丰、瑞穗银行和三井住友银行。

穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)