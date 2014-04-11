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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 12:26 BJT

葡萄牙评等：惠誉将葡萄牙评等展望调整为正面，评等确认为BB+

葡萄牙经济正在复苏。2013年第四季实质国内生产总值(GDP)增长0.6%，为连续第三个季度录得正增长。

自惠誉2013年10月进行上次评级检视以来，葡萄牙财政金融状况已经大有好转，该国政府已经再次进入债市融资。

尽管融资环境改善，但惠誉认为，确保获得预防性信用额度将有利于保护葡萄牙免受下行风险冲击；不过这并不在惠誉的预期内，也非决定评级的关键因素。(完)
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