路透基点：山东信发集团筹集最多15亿元双币贷款--TRPLC

路透香港4月11日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，山东信发集团正在考虑筹集10-15亿元人民币境内双币预付款融资。

Westpac Banking Corp是这笔三年期分期偿还贷款的唯一安排行。该贷款分为人民币和美元两部分。据消息人士称，Westpac目前在与经挑选后将以高级别参贷的银行进行协商。

贷款资金将用于营运资本。

2013年2月，山东信发集团从10家银行获得14.7亿元人民币三年期贷款。包括7.8亿元人民币贷款和1.108亿美元贷款。

这笔由应收账款作担保的贷款前端费为80基点，人民币贷款利率是中国人行基准利率的106%，美元贷款利率为较LIBOR加码410个基点。