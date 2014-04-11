台湾债市：指标公债陷多空交战，下周美债走势成观察焦点

* 主流券陷入多空拉锯 * 下周美股走势影响美债，台债跟随机率不小 * 五年债殖利率上下空间均受限 路透台北4月11日 - 台湾主流公债殖利率周五陷入多空拉锯，五年债103/4A03104=TWO 殖利率终场微幅收高，但后市方向不明。由于美债走势近来受美股挫跌影响而表现强劲， 市场预期下周美股若持续受挫，台债仍有不小机会跟随美债殖利率走低。 交易员认为，尽管台债市场本周以来上演了一小波多头行情，但五年债103/4在近两个 交易日测试1.08%的重要关卡却未能跌破站稳，显示市场对追价感到犹豫，认为殖利率下行 空间不大，获利了结卖压亦限制了殖利率跌幅，须待美债明确表态，台债才有跟进理由。 〞美股看起来下周有机会再修正，美债应该有机会回测2.60%，到时候就看台债跟不跟 。〞一位证券商交易员说。 五年债103/4周线收低3.59基点，今日盘中低位1.0750%创逾六周新低，前低在今年2月2 6日报1.072%，今年年低位置在2月14日报1.064%。 交易员指出，今日台股 走跌亦未能引发台债市场的新一波买气，显示殖利率下 行的阻力不小，多数交易员仍认为中长线美国升息题材所带来的利率反转不能小看，即使短 线对多方有利，没有实质买盘将买点进一步下移提供支撑，交易商不会冒然押注。这也令盘 势暂时陷入胶着。 交易员预估，下周五年债103/4的交投区间或落在1.065-1.10%之间，挑战今年低位须要 美10年债稳稳跌破2.60%，并往2.50%靠拢。 **10年债新增筹码成变数** 交投量最大的五年公债103/4，因第二季不再有同年期的公债发行，在筹码面上较有利 多方。交易员认为下周反应美债走势时，五年债将较10年债有空间，但下方年低1.064%要突 破要有十足的利多支撑，并先行越过本周难以触及的1.07%，难度其实不小。 另一证券商交易员指出，美债下周若没有明显突破，五年债最可能的走势仍是以盘待变 ，交易商以来回抛补为主，并等待下半月10年新债登场，以确认终端买盘偏好的买点位置， 以及殖利率曲线是趋于平坦或陡峭。 〞10年债最近在1.60%上方买盘坚实，如果在发行前交易重回1.60%以上交投，整条殖利 率曲线也可能上移。〞上述交易员说。 市场预估，10年债103/6 下周交投区将落在1.56-1.60%间，触及1.60%的机 会不大，因此前大型行库在1.60%以上出现明显买盘，限制了殖利率上行空间。新的10年债 增额发行103/6R 将在4月22日开始发行前交易。 交易员认为，由于利多及利空因素均不紮实，五年及10年债的走势将考验多空两方耐性 ，成为〞慢磨〞格局。 美国公债市场周四上扬，指标公债收益率跌至近四周最低，因美国联邦储备理事会(FED /美联储)的会议记录对债市有利，重燃对公债的买兴。指标10年期公债 价格上 扬17/32，收益率报2.625%，较周三尾盘低6个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.35 1.0875 1.0750-1.0877 183.0 10 103/6 +0.25 1.5770 1.5660-1.5770 24.0 下周重要经济事件与数据包括： 4/14(周一)：欧元区2月工业生产、美国3月零售销售、美国2月企业库存、美联储理事 史坦在IMF春季会议上讲话； 4/15(周二)：欧元区2月贸易收支、德国4月ZEW经济景气判断指数、美国3月CPI、美国4 月纽约联储制造业指数、美国2月整体资本净流动、美国4月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋 市场指数、美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话、美国波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景 发表演说、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔讲话； 4/16(周三)：中国第一季国内生产总值(GDP)、中国3月社会消费品零售总额和工业增加 值、中国房地产投资和销售情况3月报告、日本2月工业生产修正值、欧元区通胀率3月终值 、美国3月房屋开工和建筑许可、美国3月工业生产、韩国3月PPI、美联储公布经济状况褐皮 书、欧洲央行(ECB)管理委员会会议； 4/17(周四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国 费城联储4月制造业指数； 4/18(周五)：中国 70个大中城市住宅销售价格3月报告。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5770 5 103/4 1.0875 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)