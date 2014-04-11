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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 12:15 BJT

香港股市：恒生国企指数早盘挫跌2.4%，为两个月最大跌幅

路透香港4月11日 - 香港股市恒生国企指数 周五早盘挫跌2.4%，因在周四沪港通计划宣布后，投资者抛售中资股。

投资者抛售在香港上市的H股，以缩小在沪港两地上市的股票价格差距，恒生国企指数因此录得2月4日以来最大跌幅。恒生指数 早盘下滑0.7%。

中国平安 领跌，挫跌近6%至逾两周最低点，中国人寿 亦下滑超过5%。(完)
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