《全球汇市》日圆表现坚挺，因股市下挫提振避险意愿

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
“美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)那么努力要消除市场疑虑，让它们放心联储的政策将不会收紧得太多、太快，有可能动摇去年为了让市场对政策最后正常化做好准备而审慎构筑的前瞻指引，”法国兴业银行策略师Kit Juckes称。
“这为利差交易注入一股暂时的新活力，损害到美元，”驻在伦敦的Juckes在写给客户的报告中指出。
由于股市大跌，澳元失去部分光环，不过澳元兑美元本周仍有望升1%，今年迄今升幅超过5%。
澳元是本周表现最佳的货币之一，澳元兑美元 周四升穿0.94美元触及五个月高点。
澳洲周四公布亮丽的就业数据，意味着澳洲央行将能遵守在一段时间内保持利率稳定的承诺。
中国的数据基本与预期一致，市场没有什么反应。
日本股市周五跌至六个月低点，隔夜美股Nasdaq指数录得两年半最大单日跌幅，打击市场人气。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3893 1.3887 +0.04 +1.08 1.3745
美元/日圆 101.60 101.50 +0.10 -3.51 105.30
欧元/日圆 141.14 140.97 +0.12 -2.48 144.73
美元/瑞郎 0.8762 0.8764 -0.02 -1.86 0.8928
英镑/美元 1.6771 1.6783 -0.07 +1.30 1.6556
美元/加元 1.0933 1.0933 +0.00 +2.95 1.0620
澳元/美元 0.9381 0.9413 -0.34 +5.25 0.8913
新西兰元/美元 0.8641 0.8680 -0.45 +5.30 0.8206
澳元/日圆 95.300 95.530 -0.24 +1.55 93.850
新西兰元/日圆 87.780 88.100 -0.36 +1.59 86.410
英镑/日圆 170.38 170.36 +0.01 -2.27 174.33
澳元/新西兰元 1.0849 1.0838 +0.10 +0.01 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/白云/艾茂林/石冠兰 审校 王洋/郑茵/高琦/王兴亚)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。