《全球汇市》日圆表现坚挺，因股市下挫提振避险意愿

“美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)那么努力要消除市场疑虑，让它们放心联储的政策将不会收紧得太多、太快，有可能动摇去年为了让市场对政策最后正常化做好准备而审慎构筑的前瞻指引，”法国兴业银行策略师Kit Juckes称。

“这为利差交易注入一股暂时的新活力，损害到美元，”驻在伦敦的Juckes在写给客户的报告中指出。

由于股市大跌，澳元失去部分光环，不过澳元兑美元本周仍有望升1%，今年迄今升幅超过5%。

澳元是本周表现最佳的货币之一，澳元兑美元 周四升穿0.94美元触及五个月高点。

澳洲周四公布亮丽的就业数据，意味着澳洲央行将能遵守在一段时间内保持利率稳定的承诺。

中国的数据基本与预期一致，市场没有什么反应。

日本股市周五跌至六个月低点，隔夜美股Nasdaq指数录得两年半最大单日跌幅，打击市场人气。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3893 1.3887 +0.04 +1.08 1.3745

美元/日圆 101.60 101.50 +0.10 -3.51 105.30

欧元/日圆 141.14 140.97 +0.12 -2.48 144.73

美元/瑞郎 0.8762 0.8764 -0.02 -1.86 0.8928

英镑/美元 1.6771 1.6783 -0.07 +1.30 1.6556

美元/加元 1.0933 1.0933 +0.00 +2.95 1.0620

澳元/美元 0.9381 0.9413 -0.34 +5.25 0.8913

新西兰元/美元 0.8641 0.8680 -0.45 +5.30 0.8206

澳元/日圆 95.300 95.530 -0.24 +1.55 93.850

新西兰元/日圆 87.780 88.100 -0.36 +1.59 86.410

英镑/日圆 170.38 170.36 +0.01 -2.27 174.33

澳元/新西兰元 1.0849 1.0838 +0.10 +0.01 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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